“No Name”: el dúo de DJs que conquista el mundo de la electrónica
Resumen para apurados
- El dúo argentino de DJs 'No Name', formado por Diego Juez y Tomás Torres Agüero, se consolida en la escena de la música electrónica tras dos años y medio de trayectoria.
- Los músicos de Tucumán y Buenos Aires lograron abrirse camino rápidamente en un mercado altamente competitivo, destacándose por su propuesta en la escena local y regional.
- El rápido crecimiento de 'No Name' proyecta al dúo como uno de los nuevos referentes de la electrónica argentina, con potencial de expansión en la escena internacional.
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