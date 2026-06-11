Cultura

“No Name”: el dúo de DJs que conquista el mundo de la electrónica

No Name, el dúo de DJs formado por Diego Juez y Tomás Torres Agüero.
No Name, el dúo de DJs formado por Diego Juez y Tomás Torres Agüero.

En apenas dos años y medio, lograron abrirse camino dentro de una escena cada vez más competitiva.

Por Sol Garcia Hamilton Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dúo argentino de DJs 'No Name', formado por Diego Juez y Tomás Torres Agüero, se consolida en la escena de la música electrónica tras dos años y medio de trayectoria.
  • Los músicos de Tucumán y Buenos Aires lograron abrirse camino rápidamente en un mercado altamente competitivo, destacándose por su propuesta en la escena local y regional.
  • El rápido crecimiento de 'No Name' proyecta al dúo como uno de los nuevos referentes de la electrónica argentina, con potencial de expansión en la escena internacional.
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