Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

El cambio de tiempo alcanzará a buena parte del centro del país y también se extenderá hacia sectores del Litoral. Entre el viernes y el domingo se esperan heladas en Cuyo, la región pampeana, el sur del Litoral y gran parte de la Patagonia, mientras que las mañanas también serán frías en zonas del NOA y el NEA, según detalla el sitio Meteored.