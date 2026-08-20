Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Resumen para apurados
- Una masa de aire polar ingresará a la Argentina desde el jueves por la Patagonia, provocando una fuerte baja térmica y heladas el fin de semana en gran parte del país.
- Tras un breve alivio térmico, el frente frío avanzará con vientos desde el sur, mientras el noreste y la cordillera patagónica aún enfrentan alertas por lluvias y nevadas.
- Durante el fin de semana predominarán mañanas muy frías con mínimas menores a 10 °C y heladas en Cuyo, la región pampeana, el Litoral y la Patagonia bajo un clima estable.
Después de un breve repunte de las temperaturas, el frío polar volverá a instalarse en Argentina durante el próximo fin de semana. Una nueva masa de aire frío comenzará a ingresar por la Patagonia durante el jueves y avanzará rápidamente hacia el norte, provocando un marcado descenso térmico desde el viernes.
El cambio de tiempo alcanzará a buena parte del centro del país y también se extenderá hacia sectores del Litoral. Entre el viernes y el domingo se esperan heladas en Cuyo, la región pampeana, el sur del Litoral y gran parte de la Patagonia, mientras que las mañanas también serán frías en zonas del NOA y el NEA, según detalla el sitio Meteored.
Cuándo vuelve el frío polar a Argentina
El jueves todavía ofrecerá un escenario más templado en buena parte del centro y norte del país. Las condiciones estables, el cielo mayormente soleado y el ascenso de las temperaturas permitirán que los registros máximos vuelvan a superar los 20 °C en sectores de la región pampeana, Cuyo y el norte argentino.
Sin embargo, esta mejora será breve. Durante ese mismo jueves, una nueva masa de aire polar ingresará por la Patagonia y comenzará a desplazarse hacia el norte.
El viernes, el aire frío ya cubrirá prácticamente toda la región central y llegará también a parte del Litoral. El avance estará acompañado por viento y un descenso generalizado de las temperaturas.
Entre el viernes y el domingo, las heladas volverán a Cuyo, la región pampeana, el sur del Litoral y gran parte de la Patagonia. En sectores del NOA y el NEA también se registrarán mañanas frías, con temperaturas mínimas que, en promedio, permanecerán por debajo de los 10 °C.
Dónde continuarán las lluvias y nevadas
Mientras el aire polar avanza sobre el centro y norte del territorio, el noreste argentino continuará atravesando un período de inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas para sectores de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones. Hasta el jueves persistirán las lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados que podrían sumar entre 40 y 70 milímetros.
La región seguirá presentando mucha humedad, abundante nubosidad y temperaturas máximas de entre 16 y 23 °C. La mejora será progresiva entre el jueves y el viernes, con un avance de oeste a este y el regreso del sol.
En tanto, la Patagonia continuará bajo la influencia de un sistema de baja presión que avanza desde el océano Pacífico. La cordillera de Chubut permanece bajo alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados estimados entre 15 y 35 milímetros.
En las zonas más elevadas de la cordillera, las precipitaciones continuarán en forma de nieve, mientras que el desplazamiento del sistema favorecerá también la llegada de lluvias a sectores bajos de la Patagonia.
Cómo será el tiempo durante el fin de semana
El ingreso del aire frío será el principal protagonista del próximo fin de semana. Aunque podrán registrarse chaparrones aislados en sectores de Cuyo, La Pampa y la costa bonaerense, alternados con momentos de sol, el panorama general será de estabilidad.
En la mayor parte del país predominará el tiempo estable, con jornadas mayormente soleadas y un ambiente muy frío, especialmente durante las primeras horas del día.
Hacia el cierre del domingo se espera un incremento gradual de la nubosidad, pero el rasgo dominante seguirá siendo el descenso de las temperaturas provocado por el avance de la nueva masa de aire polar.