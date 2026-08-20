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Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias intensas para seis provincias del norte y el Litoral. Se esperan acumulados de entre 40 y 70 milímetros hasta la mañana del jueves 20 de agosto.

Alerta amarilla por fuertes lluvias: seis provincias esperan hasta 70 milímetros
Alerta amarilla por fuertes lluvias: seis provincias esperan hasta 70 milímetros
Por Redacción LA GACETA Hace 8 Hs

Agosto vuelve a mostrar su característica variabilidad y esta semana tendrá fuertes contrastes de temperatura en Argentina. Mientras distintas zonas del Litoral y el noreste se preparan para jornadas con lluvias y tormentas, el ingreso de una nueva masa de aire frío provocará un descenso marcado de las temperaturas en buena parte del territorio nacional.

Alerta amarilla del SMN: lluvias, viento y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

Alerta amarilla del SMN: lluvias, viento y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las proyecciones de Meteored anticipan que los mayores registros de precipitación se concentrarán sobre el este y noreste del país, donde algunos sectores podrían acumular importantes cantidades de agua.

Ciclogénesis: qué zonas tendrán lluvias y tormentas

El fenómeno meteorológico tendrá mayor incidencia en el noreste argentino hasta el jueves. La presencia de un sistema frontal sobre la región favorecerá la formación y profundización de un centro de baja presión, un proceso denominado ciclogénesis, que puede intensificar las lluvias, las tormentas y el viento.

Según las proyecciones de Meteored, el área de inestabilidad se extenderá desde el este de Salta hasta Entre Ríos, con afectación también en sectores de Santa Fe, Chaco y Corrientes.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a intensificarse durante la tarde de este miércoles y se mantendrán hasta la noche del jueves. En ese período, los acumulados podrían llegar a 70 milímetros en sectores de Entre Ríos y Corrientes.

El escenario también estará acompañado por un incremento de la intensidad del viento. En esas provincias se esperan ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 50 km/h.

Qué es una ciclogénesis y cómo se produce

La ciclogénesis es un proceso atmosférico asociado a la formación o profundización de un sistema de baja presión. Puede desarrollarse cuando interactúan masas de aire con diferentes características, como aire frío y aire cálido y húmedo.

Cuando este proceso se intensifica, puede favorecer la aparición de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En determinadas condiciones también puede registrarse caída de granizo.

La intensidad de estos fenómenos depende de diferentes variables atmosféricas, por lo que sus efectos pueden variar según la zona y la evolución del sistema.

Frío y lluvias: el contraste que tendrá Argentina esta semana

Mientras el noreste y parte del Litoral concentran la mayor inestabilidad, el avance de una nueva masa de aire frío provocará un descenso de las temperaturas en amplios sectores del país.

De esta manera, el clima de los próximos días estará marcado por dos escenarios bien diferenciados: lluvias y tormentas sobre el este y noreste, y un progresivo enfriamiento en buena parte del territorio nacional.

El contraste térmico vuelve a ser protagonista durante agosto, un mes caracterizado por importantes cambios en las condiciones meteorológicas en Argentina.

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