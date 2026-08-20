Cartas de lectores II: en recuerdo del guitarrista Luis Martín Ventura

El profesor Luis Martín Ventura fue un gran guitarrista sanjuanino que marcó la enseñanza de la guitarra clásica en Tucumán. Tras su formación, paso por la provincia de Córdoba, se radicó en Tucumán en la década del 50. También estuvo un tiempo en España, donde tomó algunas clases de perfeccionamiento con el gran maestro Andrés Segovia, con quien hicieron una gran amistad. Luego se desempeñó como profesor de guitarra clásica y música en la Escuela de Música de la UNT, ubicada actualmente en calle Chacabuco al 200, durante las décadas de los 50,60 y 70. Fue formador de varias generaciones de músicos tucumanos. Su enseñanza se caracterizaba por el rigor técnico de mano derecha e izquierda y la profunda musicalidad. El profesor Ventura y también concertista interpretaba con una guitarra de concierto fabricada a medida por el luthier español Fermín Camacho, uno de los mejores de España, instrumento que lo acompaño en sus clases y que daba cuenta de su compromiso con el arte. Docente y concertista comprometido, eligió Tucumán como lugar de trabajo y dejó aquí su mayor legado, que fueron sus alumnos. Un maestro que merece ser recordado por la comunidad musical de la UNT y por todos aquellos músicos tucumanos que tomaron clases con él.