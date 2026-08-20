OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Biblioteca Ricardo Rojas
Hace 16 Hs

Quiero felicitar a la Biblioteca Ricardo Rojas de Aguilares por su aniversario, así como por el justo homenaje a Edith Sesma y a Juanita Ávila, dos promotoras culturales cuya participación activa fue importantísima para la ciudad. Al leer la nota recordé a mi madre, Julia Jabib de  Perilli, quien no solo formó parte de la Comisión de la Biblioteca Ricardo Rojas, donde con Rosa Robledo ficharon casi todos los libros, sino que fue una de las iniciadoras de actividades teatrales en la ciudad. No sólo dirigió la puesta de obras como “Las de Barranco”; “Médico a palos” y “El enfermo imaginario”, sino  que gestionó la visita de elencos de gran calidad. Nos visitaron actores como Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Pedro López Lagar, Marta Forté y tantos otros.  Siempre trabajó para la biblioteca y el Colegio Nacional. Consideraba que Aguilares merecía disfrutar de todos los bienes culturales.

Carmen Perilli                                        

carmenperilli@gmail.com

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