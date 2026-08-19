Video: Ricardo Solbes (h) se lució con un golazo para la Reserva de Unión ante Racing
Resumen para apurados
- Ricardo Solbes marcó un golazo desde afuera del área para la Reserva de Unión en el empate 2-2 frente a Racing por el Torneo Proyección.
- El delantero tucumano de Unión se formó en CEF 18, debutó en Defensa y Justicia y tuvo un paso formativo por la Roma de Italia antes de regresar al país.
- Con esta destacada actuación, el atacante busca sumar rodaje y continuidad en Santa Fe para consolidarse definitivamente en la Primera División.
Ricardo Solbes convirtió un golazo para la Reserva de Unión en el empate 2-2 frente a Racing, por el Torneo Proyección, con un potente remate desde afuera del área que dejó sin posibilidades al arquero de la “Academia”.
El tucumano apareció cuando Unión ya estaba arriba en el marcador. Encontró espacio fuera del área, acomodó el cuerpo y sacó un potente disparo que terminó en el fondo del arco para establecer el 2-0 parcial del “Tatengue”. Sin embargo, el conjunto santafesino no logró sostener la diferencia y Racing reaccionó hasta alcanzar el 2-2 definitivo.
El recorrido de Solbes
Detrás del gol aparece una historia conocida para el fútbol tucumano. Solbes se formó en el CEF 18 y desde muy joven comenzó un recorrido que rápidamente lo llevó lejos de la provincia. Pasó por Defensa y Justicia, donde llegó a debutar en Primera División, y posteriormente dio el salto al fútbol europeo para incorporarse a Roma.
Su experiencia en Italia incluso le permitió compartir el día a día en el predio con futbolistas argentinos como Paulo Dybala y Leandro Paredes. Allí atravesó un proceso de adaptación a un fútbol y una cultura diferentes antes de regresar al país para continuar su carrera.
Apodado “Apache” por su admiración desde pequeño por Carlos Tevez, Solbes había contado a LA GACETA en julio de 2025 que pretendía avanzar paso a paso en su carrera. Su objetivo pasaba primero por encontrar continuidad, ponerse bien físicamente y sumar minutos para luego intentar consolidarse definitivamente en Primera.
También mantiene un vínculo especial con Tucumán. Es hincha de San Martín y reconoció que uno de sus grandes deseos es cerrar su carrera vistiendo la camiseta del club de La Ciudadela, donde también jugó su padre.
Por ahora, el presente lo encuentra buscando hacerse un lugar en Unión. Y frente a Racing volvió a mostrar una de sus principales cartas: recibió lejos del área, levantó la cabeza y se animó. El resultado fue un golazo que volvió a poner al “Apache” tucumano en escena.