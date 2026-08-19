Video: Ricardo Solbes (h) se lució con un golazo para la Reserva de Unión ante Racing

El tucumano apareció cuando Unión ya estaba arriba en el marcador. Encontró espacio fuera del área, acomodó el cuerpo y sacó un potente disparo que terminó en el fondo del arco para establecer el 2-0 parcial del “Tatengue”. Sin embargo, el conjunto santafesino no logró sostener la diferencia y Racing reaccionó hasta alcanzar el 2-2 definitivo.