Se destacó en Tarucas, estaba por rendir un examen universitario y recibió el llamado de Argentina XV
Mateo Pasquini integra la lista de 28 convocados por Álvaro Galindo para enfrentar a Estados Unidos el 15 de agosto. El wing de Tucumán Rugby contó cómo vivió el momento en que recibió la noticia y por qué siente que la convocatoria representa una revancha personal.
Resumen para apurados
- Mateo Pasquini fue convocado a Argentina XV por Álvaro Galindo para enfrentar a EE. UU. el 15 de agosto en Miami, como reconocimiento a su desempeño en Tarucas.
- Pasquini recibió la llamada antes de rendir un examen universitario. La citación representa una revancha personal tras haber quedado fuera del Mundial con Los Pumitas.
- Esta citación consolida su proyección profesional hacia Los Pumas y le aportará experiencia internacional en la gira previa al regreso con Tucumán Rugby.
La llamada llegó en el momento menos pensado. Mateo Pasquini esperaba para entrar a rendir un examen cuando el teléfono mostró el nombre de Álvaro Galindo. Atendió sin imaginar que del otro lado llegaría una de las noticias más importantes de su carrera: la convocatoria a Argentina XV para la gira por Estados Unidos. La citación no solo confirmó el gran año que viene construyendo con Tarucas, sino que también empezó a cerrar una herida que seguía abierta desde el proceso de Los Pumitas en 2025.
Argentina XV ya tiene definido su primer desafío de la temporada. El seleccionado nacional volverá a competir el próximo 15 de agosto, desde las 20.30, cuando enfrente a Estados Unidos en el Inter Miami CF Stadium, de Fort Lauderdale. Para ese compromiso, el entrenador tucumano Galindo confirmó una nómina de 28 jugadores, que previamente realizará una concentración nacional en Casa Pumas, entre el 6 y el 9 de agosto, antes de viajar a territorio estadounidense. Entre los convocados aparece Pasquini, uno de los jugadores que mejor capitalizó la temporada con Tarucas para dar un nuevo paso dentro del sistema de la Unión Argentina de Rugby.
“Lo tomé con muchísima felicidad. Me suma tanto en mi carrera deportiva como en lo personal. Mi familia también está más que orgullosa y contenta. Gran parte de todo esto es gracias a ellos, porque son los que me acompañan y me bancan todos los días”, contó el wing de Tucumán Rugby.
La noticia lo encontró en un contexto poco habitual. Estaba a punto de ingresar a rendir un examen universitario cuando recibió el llamado del entrenador nacional. Galindo incluso le ofreció volver a comunicarse más tarde, pero Pasquini prefirió atender en ese mismo momento.
“Me dijo que si quería me llamaba después porque sabía que estaba por entrar a rendir. Le respondí que no hacía falta. Ahí me explicó cómo iba a ser la convocatoria, la concentración y el viaje. Obviamente me puse muy contento, le agradecí y después entré al examen con toda esa emoción encima”, recordó.
Revancha
Más allá de la alegría por vestir por primera vez la camiseta de Argentina XV, el tucumano siente que esta convocatoria tiene un significado especial. Hace algunos meses había reconocido que quedarse afuera del Mundial con Los Pumitas en 2025 le había dejado una sensación difícil de digerir. Esa espina, asegura, empezó a salir con este llamado.
“Lo tomo como una revancha personal. Era una espinita que tenía desde el Mundial y siento que esta convocatoria ayuda a cerrarla. Es un objetivo muy importante que pude cumplir, aunque obviamente ahora quiero seguir apuntando mucho más arriba”, explicó.
El crecimiento que mostró durante la temporada con Tarucas no fue casualidad. Pasquini explica que, antes de comenzar el año, ya había incluido a Argentina XV dentro de los objetivos que pretendía alcanzar. Sabía que dependía de muchos factores y que la competencia era enorme, pero nunca dejó de perseguir esa meta.
“Siempre me pongo objetivos anuales y mensuales. Uno de los que tenía este año era llegar a Argentina XV. Sabía que era muy complicado porque hay muchísimos jugadores con nivel para estar. Incluso pensaba que, si no se daba este año, podía llegar el próximo. Que finalmente haya pasado me genera una confianza muy linda”, contó.
Gran rendimiento
La temporada con Tarucas terminó siendo el escenario ideal para mostrarse. El Súper Rugby Américas le permitió medirse con algunos de los mejores jugadores del continente y ganar continuidad en un nivel de exigencia superior. Ese rendimiento terminó por convencer al cuerpo técnico encabezado por Galindo.
Además, el viaje tendrá un componente especial. Dentro del plantel volverá a compartir concentración con varios compañeros de Tarucas como Thiago Sbrocco, Agustín Sarelli y Tomás Elizalde, y también con jugadores que conoció durante los distintos procesos juveniles de la UAR.
“Eso hace que todo sea mucho más fácil. Voy con chicos que conozco hace tiempo, tanto de Tarucas como de otras concentraciones. Llegar y encontrar caras conocidas siempre ayuda”, dijo.
La “Messimanía”
El amistoso frente a Estados Unidos también tendrá un atractivo extra. Se disputará en Fort Lauderdale, muy cerca de Miami, donde Lionel Messi desarrolla su carrera con Inter Miami. Aunque sabe que las posibilidades de cruzarse con el capitán de la Selección son reducidas, la ilusión aparece inevitablemente.
“Messi es el sueño de todos. Cuando me enteré dónde se jugaba, automáticamente pensé si iba a tener la posibilidad de verlo. Es mi ídolo desde chico. Estar cerca del lugar donde él entrena todos los días genera otro sentimiento”, expresó.
Incluso reconoce que el tema ya apareció entre los futuros integrantes del seleccionado. “Lo hablamos entre algunos de los chicos. Sabemos que es muy difícil porque imaginamos que tiene una agenda imposible, pero obviamente sería un sueño para cualquiera”, indicó.
Sin embargo, aclara que la dimensión de la convocatoria no depende del escenario ni del contexto. “Si este partido hubiese sido en Argentina, la alegría habría sido exactamente la misma. Lo importante es representar al país. Después, si encima existe la posibilidad de estar cerca de Messi, obviamente suma una ilusión más”, señaló.
El Regional
Mientras disfruta uno de los momentos más importantes de su carrera, Pasquini tampoco pierde de vista a Tucumán Rugby. El Regional del NOA comenzará este fin de semana y, además, el club afrontará además una serie decisiva frente a Duendes por el Torneo del Interior A.
“El club siempre es una prioridad porque es donde nos formamos. Si hoy estamos donde estamos es gracias a Tucumán Rugby. El Regional y el Interior son objetivos muy importantes. A veces cuesta perderse algunos partidos por las convocatorias, pero saben que siempre voy a estar predispuesto para volver”, explicó.
Sobre el cruce con el conjunto rosarino también se mostró confiado. “Duendes viene haciendo un gran año y es un equipo muy consolidado. Pero nosotros también llegamos muy bien, con mucha confianza. El año pasado terminamos de una manera soñada y creo que este grupo está preparado para volver a pelear cosas importantes”, reflexionó.
Expectativas
Ahora la cabeza está puesta en Buenos Aires, donde comenzará la concentración con Argentina XV antes de viajar a Estados Unidos. Pasquini no habla de consolidarse ni de ganarse un lugar definitivo. Prefiere enfocarse en aprovechar la experiencia.
“Espero sumar minutos, ganar experiencia y disfrutar cada momento. Sé que van a ser entrenamientos muy exigentes y un partido muy físico. Si me toca entrar, quiero demostrar que estoy preparado”, dijo.
Hace apenas unos días pensaba en un examen universitario. Hoy prepara el bolso para vestir la camiseta argentina. El camino hacia Los Pumas todavía tiene varias estaciones por delante, pero el llamado de Álvaro Galindo confirmó que el wing tucumano empezó a recorrerlo.