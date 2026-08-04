Se destacó en Tarucas, estaba por rendir un examen universitario y recibió el llamado de Argentina XV

Argentina XV ya tiene definido su primer desafío de la temporada. El seleccionado nacional volverá a competir el próximo 15 de agosto, desde las 20.30, cuando enfrente a Estados Unidos en el Inter Miami CF Stadium, de Fort Lauderdale. Para ese compromiso, el entrenador tucumano Galindo confirmó una nómina de 28 jugadores, que previamente realizará una concentración nacional en Casa Pumas, entre el 6 y el 9 de agosto, antes de viajar a territorio estadounidense. Entre los convocados aparece Pasquini, uno de los jugadores que mejor capitalizó la temporada con Tarucas para dar un nuevo paso dentro del sistema de la Unión Argentina de Rugby.