La reflexión de Franco Colapinto sobre el odio en las redes sociales: “Tenemos que poner un límite”
El piloto argentino habló sobre el impacto de las críticas, la exposición que sufren los deportistas y la exigencia mental de la Fórmula 1. Además, realizó una autocrítica sobre el poder de las palabras de los propios corredores.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto pidió poner límites al odio en redes sociales y advirtió sobre el impacto del acoso en la salud mental de los atletas, en una entrevista con Motorsport.
- El piloto de Alpine recordó su cruce con Oliver Bearman tras el GP de Japón y llamó a la autocrítica sobre las declaraciones públicas y la alta exigencia mediática.
- La postura de Colapinto visibiliza la presión psicológica en la F1 antes de su vuelta a las pistas en el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.
Franco Colapinto puso por un momento la competencia en segundo plano y abordó uno de los aspectos menos visibles de la Fórmula 1: la exposición constante que atraviesan los pilotos. El argentino reflexionó sobre el odio en las redes sociales, el impacto que pueden tener las palabras y la necesidad de establecer límites frente a los ataques.
“Es cómo es la sociedad hoy en día. Y eso es algo sobre lo que, creo, nosotros como atletas tenemos que hablar un poco más fuerte y poner un límite”, expresó el piloto de Alpine durante una entrevista con Motorsport.
Colapinto aseguró que aprendió a convivir con gran parte de los comentarios que recibe en internet. Según explicó, las opiniones de desconocidos que cuestionan su rendimiento sin conocer lo que sucede dentro de un equipo no suelen afectarlo de la misma manera que aquellas provenientes de personas importantes para él.
“Solo me afecta cuando personas de mi círculo, gente a la que realmente admiro y en la que creo plenamente, me dicen algo”, reconoció.
El argentino también puso el foco en la dimensión que adquirieron los ataques digitales dentro del deporte profesional. “Como pilotos, tenemos que ayudar a la gente a entender cuánto pueden afectar sus palabras a los demás”, sostuvo.
Incluso advirtió sobre una consecuencia cada vez más habitual entre los deportistas: “Hemos llegado a la situación de que la mayoría de los atletas están borrando sus redes sociales”.
La autocrítica de Colapinto y su cruce con Oliver Bearman
La reflexión también alcanzó a los propios protagonistas de la Fórmula 1. Colapinto recordó el episodio que protagonizó con Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón, cuando el británico cuestionó públicamente una de sus maniobras y la calificó como “inaceptable”.
El argentino contó que intentó resolver la situación directamente con su colega después de la carrera. “Le envié un mensaje justo después de la carrera y nunca respondió. Nunca hablamos de ello después, pero luego dijo esto sobre mí”, relató.
Para Colapinto, una conversación privada habría permitido manejar el conflicto de otra manera. “Sería mucho más fácil y sin hacerlo público”, señaló.
A partir de esa experiencia, también realizó una autocrítica sobre la responsabilidad que tienen los pilotos cuando realizan declaraciones públicas.
“También nos culpo un poco a nosotros como pilotos porque a veces hablamos en los medios de una manera en la que no pensamos en la fuerza que tienen nuestras palabras”, reconoció.
La exigencia mental detrás de la Fórmula 1
Colapinto también explicó cuánto cambió su rutina desde que llegó a la máxima categoría del automovilismo. Para el argentino, manejar el monoplaza representa solamente una pequeña parte de todo lo que implica ser piloto de Fórmula 1.
“Quizá conducís solo el 10% del tiempo como piloto de F1, pero ya no se trata tanto de conducir”, explicó.
El resto se distribuye entre compromisos comerciales, reuniones, patrocinadores, exposición mediática y las diferentes exigencias que acompañan a un piloto durante cada fin de semana.
En ese contexto, Colapinto aseguró que uno de sus principales aprendizajes estuvo relacionado con administrar mejor el desgaste mental. “Me volví mucho mejor a la hora de mantener mi energía en un lugar mejor y no llegar agotado antes de conducir”, afirmó.
Después del receso de verano, el argentino volverá a ponerse al volante del Alpine #43 en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort.