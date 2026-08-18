Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 y se puso un objetivo para el GP de Países Bajos

Resumen para apurados
- Franco Colapinto regresa este fin de semana a la Fórmula 1 en el GP de Países Bajos con Alpine, con el objetivo de volver a ubicarse entre los diez mejores.
- Tras el receso de verano y pruebas con Pirelli, el piloto argentino enfrentará un fin de semana con carrera Sprint en Zandvoort, un trazado que ya conoce.
- Un buen resultado afianzará a Alpine en la lucha por el quinto puesto de constructores y consolidará el desarrollo de Colapinto en la máxima categoría.
La espera está por terminar para Franco Colapinto. Después del receso de verano, el piloto argentino se prepara para regresar a la actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Países Bajos y ya estableció cuál será su principal objetivo para el fin de semana: volver a meterse entre los 10 mejores.
“Estoy muy emocionado por volver a competir tras un descanso veraniego muy necesario”, aseguró Colapinto antes de la actividad en el circuito de Zandvoort.
El argentino aprovechó las semanas sin competencia para descansar después de una primera mitad de temporada exigente, aunque sus vacaciones comenzaron más tarde que las del resto.
“Empecé mis vacaciones un poco más tarde que los demás porque estaba terminando los test de neumáticos de Pirelli en Hungría. Después pude relajarme de verdad y recargar las pilas tras una primera mitad de temporada realmente intensa”, explicó.
Colapinto destacó el crecimiento de Alpine
Más allá de su situación individual, el pilarense destacó el progreso conseguido por Alpine durante la temporada y reconoció que el equipo llegó al receso con sensaciones encontradas.
“Terminamos con cierto sabor agridulce, algo sobre lo que pude reflexionar, ya que demuestra cuánto hemos progresado como equipo respecto a la posición en la que estábamos el año pasado”, señaló.
En ese sentido, Colapinto puso el foco en la pelea que mantiene Alpine dentro del Campeonato de Constructores.
“Estar luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es algo impresionante”, destacó. Además, aseguró que dentro de la escudería existe el objetivo de “asegurar ese resultado para el equipo” durante la parte final de la temporada.
El objetivo de Colapinto para Zandvoort
El argentino conoce bien el escenario del próximo desafío. Antes de llegar a la Fórmula 1 compitió en Zandvoort durante su recorrido por las categorías formativas y guarda buenos recuerdos del trazado neerlandés.
“Aún queda mucho camino, debemos empezar con buen pie en Zandvoort. Es un circuito que disfruto mucho y que recuerdo bien de mi paso por categorías inferiores”, explicó.
El formato del fin de semana obligará, además, a encontrar rápidamente una buena puesta a punto. Debido a la presencia de la carrera Sprint, los pilotos tendrán menos tiempo de preparación antes de comenzar las sesiones competitivas.
Por eso, Colapinto marcó cuál será una de las claves: “Necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para encontrar el ritmo y correr al límite desde el principio con el objetivo de volver a entrar en el top 10”.
La actividad comenzará este viernes con la práctica libre y posteriormente llegará la clasificación para la Sprint. El fin de semana concluirá con la carrera principal del Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará el domingo desde las 10 de Argentina.
Después del descanso, Colapinto vuelve a subirse al Alpine. Y lo hace con una meta concreta: recuperar terreno y regresar al top 10 de la Fórmula 1.