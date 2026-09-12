Por qué no hay que limpiar el oído: el tip que pocos conocen

Es habitual que luego de una ducha, o al salir de la pileta o el mar se introduzca, en el mejor de los casos, la punta de una toalla en el oído. La intención es limpiarlo y absorber el exceso de agua que quedó. Pero en realidad el secado debe ser espontáneo, de lo contrario se estará frenando un proceso natural por ello se desaconseja utilizar cualquier otro método que implique introducir un elemento.