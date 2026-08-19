La intendente Chahla firmó la adjudicación del proyecto del Sistema de Desagües Noreste
La obra hidráulica en el sector del barrio Margaritas tendrá financiamiento compartido con la Provincia y un plazo estimado de hasta seis meses. Los trabajos mejorarán la evacuación del agua de lluvia para prevenir anegamientos en cinco barrios.
Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla adjudicó en San Miguel de Tucumán las obras del Sistema de Desagües Noreste a la empresa Ingeco SA para mitigar inundaciones en cinco barrios.
- El proyecto demandará seis meses con financiamiento compartido entre el municipio y la Provincia, e incluye la ampliación del canal Panamá y tareas en barrio Margaritas.
- Los trabajos beneficiarán a 20.000 vecinos y permitirán avanzar con pavimentación, cloacas y el futuro Colector Norte para dar una solución estructural a la zona.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán adjudicó este miércoles la obra para la construcción del nuevo Sistema de Desagües Noreste, un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la evacuación de los excedentes pluviales y reducir los anegamientos que afectan de manera recurrente a distintos barrios de ese sector de la Capital.
La firma del acta de adjudicación estuvo encabezada por la intendente Rossana Chahla y marcó el cierre del proceso de licitación pública, al que se presentaron tres oferentes Ingeco SA, Alfa Empresa Constructora SRL y Galindo Construcciones SRL. Finalmente, la mejor propuesta fue presentada por la firma Ingeco SA, que ganó la licitación. La obra tendrá financiamiento compartido entre la Municipalidad y el Gobierno provincial y un plazo estimado de ejecución de seis meses.
Los trabajos alcanzarán a sectores de calle Wilde, barrio Margaritas, la intersección de San Salvador y Diagonal Norte, la cuneta oeste de avenida de Circunvalación y el canal de calle Panamá. Las intervenciones estarán articuladas para conformar un sistema de captación, conducción y descarga de los excedentes hídricos.
El objetivo será mitigar los anegamientos que se producen durante las lluvias estivales y que afectan a barrios como Margaritas, SITRAVI, Villa 9 de Julio y 11 de Febrero, entre otros. El sector noreste se encuentra en un área topográficamente deprimida, con pendientes inferiores al 0,6%, por lo que recibe naturalmente excedentes hídricos provenientes de zonas ubicadas aguas arriba.
Durante el acto, Chahla destacó la importancia de avanzar con la intervención en uno de los puntos más afectados por las inundaciones en la ciudad y recordó que el Municipio también está próximo a finalizar otra obra hídrica de envergadura en el sur de la Capital. “Es un día muy importante para nosotros como Municipio de San Miguel de Tucumán. Hemos adjudicado una obra muy importante, que es el desagüe pluvial noreste, que ustedes habrán escuchado nombrar por el barrio Margaritas. Es uno de los lugares que más se inundaba en San Miguel de Tucumán”, señaló.
La intendente vinculó el proyecto con las intervenciones que se vienen ejecutando para atender los sectores más vulnerables frente a las precipitaciones. “En el sur estamos terminando la obra de desagües del barrio 360 Viviendas, que prácticamente en 30 días se completa, una obra pluvial también muy importante. Y ahora acaba de adjudicarse esta para el sector noreste”, explicó.
Chahla estimó que los trabajos demandarán aproximadamente seis meses y remarcó la necesidad de avanzar frente a las previsiones de fuertes precipitaciones. No obstante, aclaró que estas intervenciones forman parte de un esquema progresivo y no constituyen todavía una respuesta definitiva a toda la problemática hídrica de la ciudad. “Esto es para acompañar a aquellas familias, para evitar que se inunden, teniendo en cuenta que el pronóstico es bastante malo en cuanto a la cantidad de lluvia que va a caer. De todas maneras, no tenemos las soluciones definitivas; estas son soluciones en distintos lugares que hemos visto que eran los peores y hemos empezado por ahí”, sostuvo.
Financiamiento compartido y proyectos de mayor escala
La obra será afrontada en partes iguales por el Municipio y la Provincia, según detalló Chahla. “Son obras que estamos compartiendo los gastos con la Provincia. Con el gobernador Osvaldo Jaldo nos pusimos de acuerdo en hacer estas dos obras: mitad para el Municipio y mitad para el Gobierno de la Provincia de Tucumán”, afirmó.
La jefa municipal defendió ese esquema de articulación para sostener la obra pública y señaló que las intervenciones que están al alcance de la administración capitalina se financian con recursos municipales. “Haciendo las cosas en conjunto se pueden lograr los resultados y así tenemos que trabajar para seguir haciendo obras, obras que se puedan hacer con los fondos del Municipio, que son fondos de los vecinos”, expresó.
Para proyectos de mayor magnitud, Chahla anticipó que se trabaja en la búsqueda de otras fuentes de financiamiento. “Estamos preparando dos proyectos muy grandes para que realmente puedan avanzar y tener financiamiento internacional. Lo estamos hablando con el gobernador para poder avanzar en eso”, adelantó.
También puso énfasis en el proceso administrativo seguido para adjudicar los trabajos. “Esto lleva su tiempo porque hay tiempos que cumplir, como es una licitación con todas las letras bien hecha. Nosotros tenemos un 90% de todas nuestras cosas licitadas y eso también es importante; es lo que la gente busca hoy para tener la transparencia que tanto necesitamos”, afirmó.
Una primera etapa para mejorar el drenaje de cinco barrios
A su turno, el secretario de Obras Públicas, Ing. Claudio Bravo, señaló que se trata de "una de las grandes preocupaciones de la intendente Rossana Chahla, es una obra de desagües hidráulicos muy importantes, involucra todo el entorno de la zona". A su vez, destacó la celebración de procesos licitatorios para obras de gran magnitud y ponderó el alcance de la misma. "Desde el 2006 que no se licitaban este tipo de obras, se retomó esta modalidad y por fin se concretan. Por lo menos 20.000 vecinos se verán beneficiados, son seis meses, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, dependiendo de las precipitaciones con el fenómeno del Niño en ciernes", indicó el funcionario.
Por su parte, el director de Obras Viales de la Municipalidad, Darío Vera Antonelli, explicó los aspectos técnicos del proyecto y sus alcances. “Esta obra del desagüe noreste es muy importante porque en esa zona no solamente está el barrio Margaritas. Margaritas es el símbolo, pero son cinco barrios los que mejoramos ahí”, explicó.
Vera Antonelli señaló que la intervención constituye una primera etapa de un sistema de mayor escala y que parte de la infraestructura será dimensionada teniendo en cuenta las obras que se incorporarán posteriormente. “Nosotros hacemos que casi un tercio de esa zona evacúe con un nuevo conducto hacia el canal Panamá, que lo ampliamos”, detalló.
El funcionario explicó que la construcción comenzará desde el sector de descarga para dejar preparada la infraestructura que recibirá posteriormente el futuro Colector Norte. “Cuando uno hace un canal, por lo general empieza desde la parte de abajo hacia arriba. Nosotros estamos haciendo toda la parte de abajo de lo que va a ser el desagüe”, indicó.
En ese sentido, adelantó que el proyecto tendrá continuidad. “Después se une con otro proyecto que viene, que va a ser para el año que viene, que es todo el Colector Norte. Nosotros vamos haciendo, ya previendo con este proyecto, todo lo que va a seguir en las otras etapas”, agregó.
Vera Antonelli destacó además que resolver el drenaje permitirá posteriormente avanzar con otras mejoras de infraestructura en los barrios alcanzados. Actualmente, explicó, la presencia recurrente de agua condiciona incluso las intervenciones sobre la trama vial.
“Al mejorar el desagüe de toda esa zona vamos a poder entrar con pavimento de otra tipología. Podemos hacer asfalto o podemos hacer hormigón, dependerá de cada cuadra, pero ya no tener solamente ripio, porque ahora lo que se ponga se rompe porque hay agua”, explicó.
Según el funcionario, una vez resuelto ese problema también se podrá avanzar con otros servicios. “Al sacar el agua ya podemos entrar con mejoras de infraestructura, podemos empezar a tirar cloacas, agua, trabajar con la SAT (Sociedad Aguas del Tucumán) y empezar a trabajar con gas. Se va mejorando la infraestructura de la zona”, enumeró.
“Este es el cimiento de mucho más trabajo que se va a hacer en la zona”, sintetizó Vera Antonelli. Y comparó el proceso con la construcción de una vivienda: “Lo que estamos haciendo nosotros son los desagües para después empezar a solucionar los otros problemas”.
Las principales obras
El proyecto contempla la construcción de cordón cuneta sobre calle Wilde y la ejecución de un canal de evacuación de casi un kilómetro en barrio Margaritas, junto con obras de captación y reperfilado de calles.
También se construirán imbornales y conductos de hormigón en San Salvador y Diagonal Norte y se reacondicionará la cuneta de avenida de Circunvalación para derivar los caudales hacia el Canal Panamá.
Otra de las intervenciones centrales será la construcción de un canal trapezoidal de aproximadamente 980 metros sobre calle Panamá, que permitirá descargar las aguas pluviales en el río Salí.
Para el diseño de las obras se utilizó como base un relevamiento LiDAR realizado por la Municipalidad durante 2025, con el que se obtuvieron datos precisos sobre las cotas y características del terreno en toda el área de intervención.
El Sistema de Desagües Noreste forma parte del Plan de Emergencia Hídrica elaborado por el Comité de Emergencias Hídricas municipal y constituye la primera etapa del proyecto integral del Colector Norte Panamá, concebido como una respuesta estructural de largo plazo para la zona.
El plazo técnico estimado para esta etapa es de 150 días y el cronograma priorizará la construcción del Canal Panamá y el reacondicionamiento de la cuneta oeste de avenida de Circunvalación, consideradas piezas fundamentales para garantizar el funcionamiento del sistema.
El proyecto prevé además espacios para futuras áreas de laminación y expansión de los excedentes hídricos. Estos reservorios temporarios serán incorporados en una segunda etapa para reducir los caudales máximos durante lluvias extraordinarias y aumentar la capacidad de respuesta del sistema de drenaje urbano.