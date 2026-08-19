La intendente Chahla firmó la adjudicación del proyecto del Sistema de Desagües Noreste

Una primera etapa para mejorar el drenaje de cinco barrios

A su turno, el secretario de Obras Públicas, Ing. Claudio Bravo, señaló que se trata de "una de las grandes preocupaciones de la intendente Rossana Chahla, es una obra de desagües hidráulicos muy importantes, involucra todo el entorno de la zona". A su vez, destacó la celebración de procesos licitatorios para obras de gran magnitud y ponderó el alcance de la misma. "Desde el 2006 que no se licitaban este tipo de obras, se retomó esta modalidad y por fin se concretan. Por lo menos 20.000 vecinos se verán beneficiados, son seis meses, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, dependiendo de las precipitaciones con el fenómeno del Niño en ciernes", indicó el funcionario.