El Sitas repudió la “persecusión sindical” en Río Negro

Resumen para apurados
- El gremio tucumano SITAS repudió al Gobierno de Río Negro por sancionar y suspender a dirigentes de ASSPUR tras opinar sobre el uso de inteligencia artificial en hospitales.
- La medida provincial incluyó la suspensión de dos delegados del Hospital Zatti de Viedma y la revocación de licencias gremiales a las autoridades del sindicato sanitario local.
- Fesprosa y gremios del sector advirtieron que se mantendrán en alerta nacional ante el avance contra los fueros sindicales y la libertad de expresión en la salud pública.
El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) expresó su solidaridad con la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) y cuestionó al Gobierno de esa provincia por una serie de sanciones contra dirigentes y delegados gremiales.
A través de un comunicado, el sindicato tucumano manifestó su “absoluto respaldo y solidaridad” con ASSPUR y denunció ataques, sanciones y desconocimiento de fueros sindicales por parte de la administración que encabeza el gobernador Alberto Weretilneck.
El pronunciamiento se produjo luego de que dos delegados del Hospital Zatti, de Viedma, Ramón Lucero y Pablo Belski, fueran suspendidos por cinco días. Según SiTAS, la medida estuvo vinculada con opiniones que ambos expresaron sobre el uso de inteligencia artificial en el área de admisión hospitalaria.
Desde el gremio tucumano afirmaron que el episodio se suma a otros conflictos entre el Gobierno rionegrino y representantes sindicales. Entre ellos mencionaron la revocación de licencias gremiales a la secretaria general de ASSPUR, Cesira Mullally, y a la secretaria gremial, Marisa Albano; la quita de permisos a delegados y sanciones contra otros trabajadores.
Julián Nassif, secretario general de SITAS, sostuvo que el desconocimiento de las inmunidades y los fueros gremiales constituye “un atropello inaceptable” contra la organización sindical. “Cuando las autoridades aplican reformas arbitrarias y persiguen a quienes alzan la voz en defensa de los derechos laborales y de la salud pública, atentan contra todo el colectivo sanitario nacional”, afirmó.
Por su parte, Adriana Bueno, secretaria gremial y vicepresidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), indicó que la organización tucumana se suma a los reclamos para que cesen las sanciones y se restituyan las licencias e inmunidades gremiales cuestionadas.
Bueno puso especialmente el foco en que las sanciones denunciadas se habrían originado a partir de opiniones sobre la utilización de inteligencia artificial. “Sancionan el pensar distinto sobre un aspecto tan polémico, nuevo y controvertido como la inteligencia artificial”, cuestionó.
Finalmente, Marité Rodríguez, secretaria adjunta de SiTAS y secretaria de Interior de Fesprosa, aseguró que las organizaciones permanecerán atentas a la evolución del conflicto. “Nos mantendremos en alerta ante este caso que preocupa a los compañeros de todo el país”, señaló.