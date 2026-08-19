El Sitas repudió la “persecusión sindical” en Río Negro

Desde el gremio tucumano afirmaron que el episodio se suma a otros conflictos entre el Gobierno rionegrino y representantes sindicales. Entre ellos mencionaron la revocación de licencias gremiales a la secretaria general de ASSPUR, Cesira Mullally, y a la secretaria gremial, Marisa Albano; la quita de permisos a delegados y sanciones contra otros trabajadores.