Denuncian que el 70% de las rutas nacionales está en estado regular o malo y reclaman declarar la emergencia vial

Para FEPEVINA, el deterioro de las rutas, el recorte presupuestario, la reducción de personal y la falta de ejecución de los fondos específicos forman parte de un mismo proceso. Por eso, el sindicato insiste en que el Gobierno debe declarar la emergencia vial y explicar qué ocurrió con los recursos que, según la legislación vigente, deberían destinarse al mantenimiento y la seguridad de las rutas nacionales.