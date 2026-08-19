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¿Llegó la cura del cáncer?: de qué se trata la nueva vacuna que llega a la industria farmacéutica

Conocé los avances científicos detrás del nuevo tratamiento inmunológico que busca revolucionar la medicina y cambiar el abordaje de los tumores más agresivos.

¿Llegó la cura del cáncer?: de qué se trata la nueva vacuna que llega a la industria farmacéutica
Fuente: Incart
Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • Moderna y Merck obtuvieron resultados positivos en un ensayo clínico global con una vacuna de ARNm personalizada que reduce la reaparición del melanoma en pacientes.
  • El tratamiento utiliza la huella genética del tumor del paciente y se combina con inmunoterapia (Keytruda) para entrenar al sistema inmune a destruir células malignas.
  • El avance abre la puerta a tratar tumores de pulmón y riñón, mientras las empresas alistan la documentación para buscar la aprobación comercial del fármaco.
Resumen generado con IA

Una terapia personalizada contra melanoma alcanzó resultados alentadores en ensayo clínico internacional involucrando 1.137 pacientes. Dicha noticia provocó que las acciones bursátiles de Moderna y Merck subieran drásticamente durante operaciones financieras.

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El tratamiento redujo significativamente el riesgo por reaparición del cáncer o su propagación hacia otros órganos. BioNTech junto a Novavax también experimentaron alzas tras aquel anuncio médico.

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Cuáles son los resultados clínicos y los resultados

El estudio INTerpath-001 evaluó pacientes con melanoma cutáneo bajo etapas avanzadas cuyos tumores fueron extirpados previamente. Un grupo combinó la vacuna intismeran autogene mediante inmunoterapia Keytruda para analizar su efectividad. Los datos demostraron mejoras estadísticas fundamentales tanto en supervivencia libre respecto de recurrencia como ausencia metastásica.

Según la profesora Georgina Long, este es el primer desarrollo de Fase 3 diseñado bajo una huella digital mutacional única. Aquella investigadora principal destacó que administración conjunta disminuye riesgo mortal frente al uso exclusivo del fármaco pembrolizumab. Tal hallazgo representa un hito histórico entre terapias basadas en ARN mensajero.

Metodología y alcance futuro

La fabricación utiliza muestra de tejido tumoral para identificar rasgos genéticos específicos del paciente. Tras procesar tal información, el laboratorio sintetiza una cadena con hasta 34 neoantígenos particulares. Aquel propósito central consiste en enseñar al sistema inmunológico a reconocer y eliminar células malignas eficazmente.

Actualmente existen nueve ensayos activos para tratar pulmones, vejigas o riñones con esta metodología innovadora. Las compañías involucradas planean presentar reportes completos ante conferencias internacionales próximamente. Tales organismos reguladores iniciarán el análisis necesario buscando otorgar una eventual aprobación comercial del producto. No se detectaron señales adversas de seguridad durante pruebas realizadas recientemente.

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