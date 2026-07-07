Popstar Argentina 2026: Ángela Torres, Nicki Nicole, Martín Cirio y Sofi Gonet serán parte del nuevo reality

Resumen para apurados
- Telefe y Disney+ lanzarán Popstar Argentina 2026, un reality conducido por Nico Vázquez con Nicki Nicole y Ángela Torres para formar una nueva banda musical de pop nacional.
- El regreso de este formato de los años 2000 contará con Sofi Gonet en redes y Martín Cirio reaccionando en vivo, adaptando el show clásico a una propuesta multiplataforma moderna.
- Este proyecto busca consolidar una agrupación musical con proyección internacional y marcar un hito en la integración de la televisión tradicional con plataformas de streaming.
La televisión argentina se prepara para la reaparición de un formato que marcó la decada de los dos mil. Esta competencia musical busca encontrar talentos emergentes mediante una propuesta renovada. Los encargados del show aseguran que se trata del regreso de un icónico programa de TV que tendrá a Ángela Torres y Nicki Nicole entre sus filas principales.
El convenio estratégico entre Telefe y Disney+ asegura una vivencia multiplataforma con piezas exclusivas para los fanáticos del género pop. La emisora invierte recursos en este lanzamiento que llegará próximamente a las pantallas nacionales.
Quiénes participarán en la edición 2026 de Popstar Argentina
Nico Vázquez asume el rol de conductor principal para guiar a las aspirantes en cada etapa del certamen. Los asientos evaluadores pertenecen a Ángela Torres, el productor Charlie García y una estrella rosarina. La prensa destaca que Nicki Nicole evaluará a las participantes aportando su visión como referente actual de la industria.
Sofi Gonet coordina la parte digital mientras que Martín Cirio reacciona en vivo a las galas desde YouTube. La producción sumó al influencer conocido como La Faraona para generar una repercusión masiva en redes sociales.
Propuesta digital y formato
El reality busca formar una agrupación musical de éxito siguiendo los estándares modernos del mercado internacional. La interacción constante con el público mediante transmisiones paralelas diferencia este ciclo de sus versiones previas. Esta dinámica permitirá que el influencer tendrá un rol clave dentro de la propuesta digital del ciclo.
Los fanáticos esperan ansiosos los videos que incluyen análisis descontracturados sobre el desempeño de cada joven. Las plataformas virtuales albergarán clips donde "reaccionará en vivo desde su stream a todo lo que ocurra" para conectar con los usuarios. El objetivo final consiste en consolidar una banda nacional potente capaz de triunfar en escenarios globales.