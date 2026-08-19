Habilitaron el tránsito sobre la ruta 307 en el tramo que une Tafí del Valle con Amaicha

Las bajas temperaturas registradas en los Valles Calchaquíes provocaron la acumulación de hielo sobre un tramo de la ruta 307 y durante esta mañana el tránsito fue rehabilitado en el camino que une Tafí del Valle con Amaicha del Valle.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad y la Policía habían anunciado que antes de la medianoche del martes el paso vehicular se interrumpiría en el kilómetro 62 de la ruta 307. La decisión se tomó de manera preventiva, debido a la cantidad de hielo sobre el pavimento.
Esta mañana, luego de que personal de la DPV recorriera la zona, el tránsito fue reestablecido pero se recomienda a los conductores circular con "precaución extrema".
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