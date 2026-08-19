Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del miércoles 19 de agosto de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 20 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Instituto de Previsión y Seguridad Social de TucumánUniversidad Nacional de TucumánNúmeros de Oro de LA GACETAWhatsApp Tamaño texto Comentarios Lo más popular Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad Ranking notas premium Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027 Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores ¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil? Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros