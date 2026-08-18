El tucumano Augusto Max entró, duró seis minutos y fue expulsado tras la intervención del VAR
El volante de Gimnasia vio inicialmente la amarilla por una dura infracción ante Deportivo Riestra, pero Pablo Echavarría revisó la jugada y le mostró la roja. Max explotó contra el árbitro antes de retirarse y el “Lobo” terminó eliminado por penales.
Resumen para apurados
- Augusto Max fue expulsado vía VAR tras jugar solo seis minutos en la eliminación de Gimnasia ante Riestra por Copa Argentina, debido a una dura infracción.
- Max ingresó en el segundo tiempo y vio la roja directa tras la revisión de Echavarría por juego brusco grave. El partido terminó 1-1 y Riestra avanzó por penales.
- La derrota dejó a Gimnasia fuera del torneo, mientras que Deportivo Riestra logró una histórica primera clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina.
Una noche para el olvido vivió el tucumano Augusto Max en la Copa Argentina. El experimentado mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata ingresó sobre el final del partido frente a Deportivo Riestra, permaneció apenas seis minutos dentro del campo y terminó expulsado después de una intervención del VAR.
Max, de 34 años, ingresó a los 39 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Mateo Seoane, autor del gol que había permitido que Gimnasia alcanzara el empate.
Sin embargo, prácticamente no tuvo tiempo para entrar en ritmo. Apenas un minuto después de pisar el campo, el tucumano fue a disputar una pelota con Yonatan Goitía y terminó impactando con dureza sobre la pierna derecha del futbolista de Riestra.
El árbitro Pablo Echavarría sancionó inicialmente la infracción con tarjeta amarilla y el partido continuó. Poco después llegó el llamado desde el VAR.
Echavarría se acercó al monitor ubicado al costado del campo para revisar la acción y, después de observar nuevamente la jugada, decidió cambiar su determinación: anuló la amarilla y le mostró la tarjeta roja directa a Max.
La bronca de Augusto Max tras la expulsión
Una vez tomada la decisión, el árbitro explicó públicamente el motivo de la expulsión.
“El jugador número 16 de Gimnasia se arroja de juego brusco grave. Decisión final: tarjeta roja”, anunció Echavarría.
La determinación provocó la inmediata reacción del tucumano, que se acercó al árbitro para reclamarle por el cambio de decisión.
Max le recriminó que “no había visto nada” y abandonó el terreno visiblemente enojado. Mientras se dirigía hacia los vestuarios, además, le gritó “ladrón” en reiteradas oportunidades al juez del encuentro.
Así terminó una participación tan breve como accidentada: desde su ingreso hasta la expulsión transcurrieron apenas seis minutos.
Gimnasia quedó eliminado por penales
La noche tampoco terminó bien para Gimnasia. El encuentro finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario, por lo que la clasificación a los cuartos de final tuvo que definirse desde los 12 pasos.
En la tanda, Deportivo Riestra se impuso por 4-2 y consiguió avanzar por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Argentina.
Gimnasia, en cambio, quedó eliminado y Max cerró una noche que difícilmente olvidará: ingresó sobre el final, protagonizó una dura infracción prácticamente en su primera intervención y terminó viendo la roja después de que el VAR modificara la decisión inicial del árbitro.