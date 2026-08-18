Horror en Brasil: hacía la fila en el supermercado y su ex pareja la asesinó a puñaladas

Resumen para apurados
- En San Pablo, Brasil, un hombre asesinó a puñaladas a su expareja este domingo dentro de un supermercado tras años de violencia de género; fue detenido en el lugar.
- La víctima sufría reiteradas agresiones físicas y amenazas durante una década de relación. Antes del ataque, el agresor había matado a puñaladas a la perra de la mujer.
- La causa fue caratulada como femicidio y quedó a cargo de la Comisaría de la Mujer, en un caso que reabre el debate sobre la protección ante la violencia de género en Brasil.
Una mujer fue asesinada a puñaladas por su ex pareja mientras hacía fila en la carnicería de un supermercado de San Pablo, Brasil. El brutal ataque ocurrió a plena luz del día, quedó registrado por una cámara de seguridad y provocó escenas de pánico entre los clientes, incluidos varios niños.
El crimen ocurrió el domingo, alrededor de las 13, en un supermercado ubicado en la zona de Praça Santa Clara de Assis, en la localidad de Morro Grande. Lafayete Gonzaga da Silva sorprendió por la espalda a su ex pareja, Angelita Manoela Rodrigues, y la apuñaló varias veces mientras esperaba en la fila de la carnicería.
Las imágenes de la agresión muestran el momento en que el hombre se abalanzó sobre la mujer. Ante la situación, algunas personas que se encontraban en el lugar comenzaron a arrojarle objetos para intentar detenerlo.
Angelita fue trasladada de urgencia al Hospital Brasilândia, pero murió como consecuencia de las heridas, según informó la Secretaría de Seguridad Pública.
Después del ataque, Gonzaga da Silva intentó escapar. Sin embargo, fue reducido por personas que se encontraban en el supermercado y posteriormente trasladado a una comisaría.
El caso fue registrado como femicidio y la investigación quedó a cargo de la 4ª Delegación de Defensa de la Mujer.
Antes había matado a la perra de la víctima
La violencia no comenzó ese domingo. Antes del ataque en el supermercado, Lafayete había matado a puñaladas a la perra de Angelita.
Durante su declaración ante la Policía, el hombre dijo estar arrepentido y responsabilizó a la víctima por, según sus palabras, “haberle arruinado la vida”.
La investigación busca ahora reconstruir la relación entre ambos y determinar los antecedentes de violencia que pudieron haber precedido al crimen.
“Ella iba a trabajar con la cara llena de moretones”
Leila Lira, amiga y excompañera de trabajo de Angelita, contó que la relación con Lafayete estuvo marcada durante años por agresiones físicas y verbales, amenazas y humillaciones.
“Ella siempre iba a trabajar con la cara llena de moretones. Todo el mundo en la empresa lo sabía”, relató Leila al diario Folha de Sao Paulo. La mujer aseguró que intentó ayudarla en varias oportunidades.
Angelita y Lafayete habían convivido durante 10 años y además trabajaban en una empresa constructora. Ella era auxiliar de limpieza y él se desempeñaba como electricista.
Según el relato de Leila, los episodios de violencia eran frecuentes. El hombre la dominaba y la humillaba delante de otras personas.
Las amigas de Angelita intentaron ayudarla a salir de esa situación. Incluso llegaron a alquilarle una casa para que pudiera alejarse de su ex. Sin embargo, la pareja volvió a estar junta.
“Ella tenía el corazón muy bueno, creía que él iba a cambiar, pero también tenía mucho miedo de él y de sus amenazas”, sostuvo Leila.
La amiga de la víctima también recordó otros episodios que reflejan la gravedad de la situación que atravesaba Angelita. Según contó, Lafayete fue despedido de su trabajo después de presentarse ebrio y provocar temor entre sus compañeros. Angelita, en tanto, perdió su empleo debido a las ausencias provocadas por las golpizas que sufría. “La vida de ella era un infierno”, resumió Leila.
Entre los episodios que recordó, mencionó uno en el que Lafayete dejó a Angelita en la calle y quemó toda su ropa. La víctima no tenía familiares en San Pablo y, según su amiga, dependía emocionalmente de su pareja. “Era muy sola, solo nos tenía a nosotras”, lamentó Leila.