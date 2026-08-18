Horror en Brasil: hacía la fila en el supermercado y su ex pareja la asesinó a puñaladas

La amiga de la víctima también recordó otros episodios que reflejan la gravedad de la situación que atravesaba Angelita. Según contó, Lafayete fue despedido de su trabajo después de presentarse ebrio y provocar temor entre sus compañeros. Angelita, en tanto, perdió su empleo debido a las ausencias provocadas por las golpizas que sufría. “La vida de ella era un infierno”, resumió Leila.