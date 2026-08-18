Prisión preventiva para la joven acusada de matar a su novio en Chaco: qué muestran las cámaras de la casa

Resumen para apurados
- La Justicia de Chaco dictó prisión preventiva para Victoria Cantero por el homicidio a puñaladas de su novio, Julián Álvarez Guardia, ocurrido el 2 de agosto en Resistencia.
- La defensa sostiene legítima defensa tras una discusión previa. Analizan cámaras de la vivienda, cartas de la víctima y un examen toxicológico que reveló alcohol en sangre.
- Cantero será trasladada a una alcaidía y enfrenta una posible condena a prisión perpetua mientras la fiscalía reconstruye la mecánica del crimen agravado por el vínculo.
Victoria Cantero, la joven de 25 años acusada de matar de una puñalada a su novio, Julián Álvarez Guardia, en Resistencia, Chaco, seguirá detenida. A más de dos semanas del crimen, los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce dictaron su prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por el vínculo, que contempla una pena de prisión perpetua.
La decisión fue adoptada este martes, luego de que Cantero fuera trasladada a la sede de la Fiscalía. Allí, los investigadores analizaron las pruebas, informes y pericias que fueron incorporados al expediente durante las últimas semanas.
La joven permanece alojada en la Comisaría 11ª de Resistencia y se espera que en las próximas horas sea trasladada a la Alcaidía de Mujeres de Tres Horquetas. En ese establecimiento también se encuentran Marcela Acuña y Fabiana González, condenadas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Mientras la Justicia definía la situación procesal de Cantero, los investigadores avanzaron con una de las medidas clave para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del 2 de agosto: el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de Álvarez Guardia.
Una de las cámaras estaba cubierta
Según informaron fuentes cercanas al caso a Infobae, este martes fueron analizados los registros de las cámaras de vigilancia de la casa ubicada en Donovan al 1400.
Sin embargo, uno de los dispositivos que podía aportar información sobre la secuencia del crimen no registró lo ocurrido. Se trata de la cámara instalada en el comedor, que estaba cubierta con un trapo.
De acuerdo con las fuentes consultadas, fue la madre de la víctima quien cubrió el dispositivo. Por ese motivo, los investigadores deberán intentar reconstruir qué ocurrió en ese sector de la vivienda a partir de las imágenes de las restantes cámaras y de los demás elementos incorporados a la causa.
La discusión y la hipótesis de la defensa
Desde la defensa de Cantero señalaron que la Fiscalía sostiene que, en los momentos previos al ataque, hubo una discusión entre la joven y Álvarez Guardia.
Los abogados de la acusada consideran que ese elemento deberá ser analizado junto con las lesiones que presentaba Cantero para respaldar su hipótesis de que actuó en legítima defensa.
En tanto, la querella que representa a la familia de la víctima indicó que, hasta el momento, una vecina declaró haber escuchado una discusión entre la pareja.
La Justicia deberá determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y cómo se produjo el desenlace que terminó con la muerte de Álvarez Guardia.
Las cartas que entregó la hermana de la víctima
Durante las últimas semanas también se sumaron al expediente distintos testimonios, documentos y pericias.
Noelia Gómez Guardia, hermana de Julián, amplió su declaración y entregó dos cartas escritas por la víctima. Una de ellas está fechada el 7 de abril de 2025 y, según el documento al que accedió Infobae, el joven manifestó que atravesaba un período de “ansiedad” y “depresión”.
En ese escrito también reconoció que consideraba que no le convenía continuar su relación con Cantero. “Me estoy aislando de todo”, escribió.
La hermana de la víctima también aportó otro manuscrito que Julián le había dedicado a Cantero: “Te amo inmensamente, sos una persona muy especial para mí y lo único que espero es tenerte siempre en mi vida. Feliz cumple fea”.
Además, entregó dos entradas de cine que, según explicó, corresponden a una salida que la pareja realizó durante la noche del sábado 1° de agosto, apenas unas horas antes del crimen.
El resultado de la autopsia toxicológica y las lesiones de Cantero
Otro de los elementos incorporados a la investigación fue el resultado del examen toxicológico realizado a la víctima. El estudio determinó que Álvarez Guardia tenía 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de su muerte.
También declaró ante la fiscal González de Pacce el médico que examinó a Cantero el domingo 2 de agosto, después del hecho.
El profesional confirmó que la imputada presentaba varias lesiones en distintas partes del cuerpo, aunque aclaró que no podía establecer que hubieran sido provocadas durante una agresión.
“En este caso puntual, las lesiones no son de gravedad y parecieran más como un ‘agarre o empujón’”, sostuvo el médico.
Ahora resta determinar cuándo y cómo se produjeron esas marcas. Ese dato será considerado especialmente por la Justicia al momento de evaluar la hipótesis de legítima defensa planteada por los abogados de Cantero.