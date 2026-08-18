Leandro Paredes publicó una foto de su hija y un particular detalle revolucionó las redes

Resumen para apurados
- Leandro Paredes compartió una foto de su hija Victoria en Lobos por el Día del Niño, y las redes reaccionaron al ver que aún conserva pulseras de partidos de la Selección.
- La familia pasó el fin de semana en una estancia, donde los seguidores notaron tres pulseras de acceso a los partidos del torneo internacional que la joven todavía lleva puestas.
- La publicación generó una ola de cariño y nostalgia entre los fanáticos, reafirmando el estrecho vínculo emocional entre el público y los recuerdos de la Selección argentina.
Leandro Paredes y su familia eligieron un escenario diferente para celebrar el Día del Niño. El futbolista y su esposa, Camila Galante, pasaron el fin de semana en una reconocida estancia de Lobos, donde disfrutaron de la naturaleza y compartieron varias postales con sus seguidores en las redes sociales.
Entre las imágenes hubo una que rápidamente captó la atención. La protagonista fue Victoria, la hija adolescente de la pareja, aunque no por una situación relacionada con el paseo. Un particular detalle en su mano hizo que los usuarios recordaran el Mundial 2026.
En la fotografía se puede ver que la joven todavía conserva tres pulseras correspondientes a los partidos de la Selección argentina. Una es verde, otra naranja y la tercera violeta.
El detalle no pasó inadvertido y generó numerosos comentarios en la publicación realizada por el capitán de Boca Juniors.
“Amo la hija de Paredes aferrada a las pulseras del Mundial. Ja, ja, ja”, escribió una de las seguidoras. “Yo sería como su hija, que no se saca las pulseras”, comentó otra. También hubo mensajes de cariño para la familia: “Hermosos tus hijos”, fue uno de los comentarios que recibió el posteo.
El momento que Victoria vivió con su papá durante el Mundial
La relación entre Paredes y su hija también había quedado expuesta en uno de los momentos más emotivos del Mundial. El pasado 3 de julio, después del partido contra Cabo Verde, Victoria protagonizó una escena especial junto a su papá.
Una vez finalizado el encuentro, el futbolista se acercó a una de las tribunas para abrazarla. La secuencia fue registrada por varios hinchas y rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Ahora, las pulseras que todavía lleva Victoria volvieron a poner en escena el vínculo de la adolescente con aquel torneo y con los recuerdos que dejó la participación de la Selección argentina.