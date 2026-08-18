Detuvieron a una joven acusada de explotar sexualmente a su hermana de 14 años a través de OnlyFans

Como parte de su planteo, los abogados presentaron mensajes de WhatsApp y declaraciones de la menor. Entre ellas, aparecen frases como: “No sé cómo voy a hacer para que entiendan que no me obligabas” y “Mi hermana no me obligó, lo hice para tener un celular porque yo lo quería. Sí me sentí incómoda, pero fue mi decisión”.