Seguridad

Detuvieron a una joven acusada de explotar sexualmente a su hermana de 14 años a través de OnlyFans

El caso ocurrió en Maipú, Mendoza. La imputada, de 23 años y estudiante universitaria de Veterinaria, quedó bajo prisión preventiva domiciliaria.

LA EXPONÍA EN ONLY FANS. Una joven de 23 años fue detenida y acusada de facilitar y promover la corrupción de su hermana de 14 años.
LA EXPONÍA EN ONLY FANS. Una joven de 23 años fue detenida y acusada de facilitar y promover la corrupción de su hermana de 14 años.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Una joven de 23 años fue detenida en Mendoza acusada de explotar sexualmente a su hermana de 14 años mediante plataformas como OnlyFans y videollamadas pagas.
  • El caso se descubrió por una grabación familiar. En Cámara Gesell, la menor confirmó las llamadas remuneradas, mientras la defensa alegó un consentimiento desestimado.
  • La acusada enfrenta penas de hasta 15 años de prisión bajo arresto domiciliario, mientras la Justicia perita dispositivos electrónicos y transferencias bancarias.
Resumen generado con IA

Una joven de 23 años fue detenida y acusada de facilitar y promover la corrupción de su hermana de 14 años en Maipú, Mendoza, mediante la producción y comercialización de contenido sexual en OnlyFans y otras plataformas digitales.

La imputada, estudiante universitaria de Veterinaria, quedó bajo prisión preventiva domiciliaria por decisión de la jueza Julieta Espínola, a partir de las pruebas reunidas por la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo del fiscal Flavio D’Amore.

La investigación se inició a partir de una cámara de seguridad que registró una conversación entre dos primas menores de edad. Durante ese diálogo, la adolescente de 14 años habría confesado que era obligada a participar en videollamadas de contenido sexual con adultos, según informó Diario Uno.

De acuerdo con el relato de la menor, su hermana le había prometido regalarle un iPhone a cambio de que participara de esas comunicaciones. El teléfono, sin embargo, nunca llegó. Una tía paterna de la adolescente escuchó la conversación y decidió realizar la denuncia.

La acusación contra la joven

Para la Fiscalía, la imputada utilizaba a su media hermana, con quien comparte madre, para exponerla ante adultos mediante videollamadas de contenido sexual.

Según detalló el medio mendocino, la joven también habría amenazado a la adolescente con difundir los contenidos si contaba lo que estaba ocurriendo.

La menor fue entrevistada en cámara Gesell y ratificó los hechos denunciados. En su declaración señaló que su hermana administraba una cuenta de OnlyFans en la que publicaba fotografías y videos eróticos.

Además, sostuvo que cada videollamada de carácter sexual tenía un valor de alrededor de $80.000, de acuerdo con lo que consta en el expediente judicial.

Los elementos secuestrados durante los allanamientos

En el marco de la investigación se realizaron allanamientos en los que la Policía secuestró dos teléfonos celulares y dos computadoras portátiles pertenecientes a la acusada.

Los dispositivos fueron incorporados a la causa y actualmente son sometidos a peritajes para determinar si contienen información relacionada con los hechos investigados.

A la causa también se sumó un informe correspondiente a una billetera virtual. El documento registra transferencias reiteradas hacia la cuenta de la joven, provenientes de Mendoza, Buenos Aires y Valparaíso.

El planteo de la defensa

La defensa de la acusada, encabezada por los abogados Martín Musri y Pablo Carrizo, solicitó su libertad y sostuvo que existía consentimiento por parte de la adolescente.

Como parte de su planteo, los abogados presentaron mensajes de WhatsApp y declaraciones de la menor. Entre ellas, aparecen frases como: “No sé cómo voy a hacer para que entiendan que no me obligabas” y “Mi hermana no me obligó, lo hice para tener un celular porque yo lo quería. Sí me sentí incómoda, pero fue mi decisión”.

La jueza Espínola desestimó esos argumentos y confirmó la gravedad de la acusación por facilitación y promoción a la corrupción de menores, agravada por el vínculo.

El delito contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión.

La joven permanece bajo arresto domiciliario en Maipú y, por el momento, no recibió autorización para concurrir de manera presencial a sus clases en la universidad.

La investigación continúa abierta mientras avanzan los peritajes sobre los teléfonos y las computadoras secuestradas durante los allanamientos.

La Fiscalía aguarda ahora los resultados de esos estudios y la incorporación de nuevos elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

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