Dolor y mensajes de despedida por la muerte de una jugadora de hockey de Universitario

“Dolor y tristeza” fueron parte de las expresiones que se multiplicaron en las redes sociales tras conocerse la noticia. Desde Universitario, la institución a la que representaba en el hockey, señalaron: “La familia de Uni lamenta la pérdida de nuestra jugadora. Acompañamos a su familia en este difícil momento”. Además, el club suspendió todas sus actividades de hoy.