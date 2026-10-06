SociedadActualidad

Dolor y mensajes de despedida por la muerte de una jugadora de hockey de Universitario

Cande Iramain también trabajaba en La Caja Popular. Ambas instituciones expresaron su pesar, mientras familiares y amigos la despidieron en las redes sociales.

DESPEDIDA. Las redes se llenaron de mensajes. FOTO FACEBOOK,
DESPEDIDA. Las redes se llenaron de mensajes. FOTO FACEBOOK,
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El fallecimiento de Cande Iramain, jugadora de Universitario Rugby Club, causó hondo pesar hoy en Tucumán, donde allegados y entidades lamentaron su pérdida.
  • Iramain se desempeñaba en el club tucumano y trabajaba en La Bancaria. Ambas entidades emitieron sentidos comunicados de condolencias hacia sus hijas y padres.
  • Ante la dolorosa noticia, Universitario suspendió todas sus actividades de la jornada, mientras las redes sociales se colmaron de homenajes a su memoria.
Resumen generado con IA

La muerte de Cande Iramain generó profundo dolor entre sus compañeros, amigos y familiares. La joven, de 33 años, jugaba al hockey en Universitario Rugby Club y además trabajaba en La Caja Popular, dos ámbitos desde los que hoy la despidieron con mensajes cargados de afecto.

“Dolor y tristeza” fueron parte de las expresiones que se multiplicaron en las redes sociales tras conocerse la noticia. Desde Universitario, la institución a la que representaba en el hockey, señalaron: “La familia de Uni lamenta la pérdida de nuestra jugadora. Acompañamos a su familia en este difícil momento”. Además, el club suspendió todas sus actividades de hoy.

También, desde La Bancaria Tucumán, expresaron su pesar por la muerte de quien fuera su compañera de trabajo. “Lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera Cande Iramain”, publicaron desde la institución.

En el mensaje destacaron su sonrisa y su calidez y remarcaron los momentos compartidos junto a ella. “Acompañamos con mucho cariño a su familia, a sus hijas y a sus padres en este difícil momento”, agregaron.

En las redes sociales, familiares, amigos y compañeros también compartieron mensajes para despedir a Cande y recordar su paso por los distintos espacios en los que dejó vínculos y afectos.

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