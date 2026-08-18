Cande Ruggeri rompió el silencio y reveló lo que pasó con Nicolás Occhiato tras la acusación de Flor Vigna

Resumen para apurados
- Cande Ruggeri desmintió en redes las acusaciones de Flor Vigna, quien afirmó en un reality show que la modelo intentó seducir a Nicolás Occhiato durante un viaje pasado.
- En La Casa de los Famosos México, Vigna aseguró que Ruggeri se metió en la cama de su expareja. Ruggeri negó el hecho categóricamente para proteger a su familia.
- El cruce mediático reflota tensiones del pasado en el espectáculo argentino, mientras Nicolás Occhiato aún no emitió declaraciones sobre lo ocurrido.
El cruce mediático entre Florencia Vigna y Candelaria Ruggeri sumó un nuevo capítulo luego de que la actual participante de La Casa de los Famosos México expusiera públicamente un episodio del pasado relacionado con Nicolás Occhiato. Ante la repercusión de sus declaraciones, la modelo decidió responder a través de sus historias de Instagram y negó de manera contundente la versión que circuló.
“Bueno, voy a hacer estas historias porque se están hablando muchísimas cosas, me están llamando de todos lados y le quiero poner un fin a este tema”, manifestó Ruggeri en su cuenta personal.
La modelo explicó que decidió hablar para defender a su familia. “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así, así que necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”, subrayó.
Qué había contado Florencia Vigna sobre Nicolás Occhiato y Cande Ruggeri
La polémica se originó a partir de los dichos de Vigna durante su participación en el reality internacional. La ex bailarina relató una situación que, según explicó, le había provocado dolor en aquel momento.
De acuerdo con su versión, durante viajes de quinceañeras en los que coincidían como invitados, Ruggeri habría intentado acercarse a Occhiato. Según el relato de Vigna, su entonces pareja le contó que la modelo “se le metió en la cama” y le realizó una propuesta directa.
Vigna también aseguró que en aquel entorno llamaban a Ruggeri “la merecedora” y sostuvo que nunca había podido enfrentar personalmente a la modelo para hablar sobre lo ocurrido.
La contundente respuesta de Cande Ruggeri
La versión de Ruggeri fue completamente diferente. La modelo negó las acusaciones y sostuvo que los hechos fueron tergiversados. “Esto pasó hace muchísimo tiempo atrás, así que la verdad es que la quiero hacer super corta. Yo soy una mujer con muchísimos valores. Jamás me metería en la cama de un hombre casado o con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer”, sentenció.
Además, se refirió específicamente al viaje a Disney mencionado por Vigna y explicó quiénes la acompañaron y cómo se distribuyeron las habitaciones.
“Las cosas no fueron así, yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”, aclaró Ruggeri.
De esta manera, buscó desmentir la existencia de una situación de intimidad con Occhiato durante aquel viaje y cuestionó la forma en que el episodio volvió a instalarse públicamente.
El pedido de Cande Ruggeri para frenar la polémica
Por último, la joven aseguró que las versiones difundidas afectan su imagen y pidió que dejaran de vincularla con una situación que, según sostuvo, nunca ocurrió de esa manera.
“Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo. Y dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, sentenció indignada.
Hasta el momento, Occhiato, quien mantuvo una relación con Vigna entre 2014 y 2021 y actualmente está en pareja con Flor Jazmín Peña, no se pronunció sobre los hechos ni sobre las acusaciones que volvieron a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones de su expareja en el reality mexicano.