En medio de la crisis futbolística, San Martín se refuerza: Matías García vuelve al club

Resumen para apurados
- Matías García regresó hoy a Tucumán para sumarse a San Martín y cubrir el mediocampo, tras el llamado de Alejandro Orfila ante la crisis deportiva del equipo.
- El volante llega tras su paso por Deportivo Riestra. En su anterior ciclo en el club tucumano entre 2024 y 2025, disputó 69 partidos y convirtió cinco goles.
- La incorporación busca solucionar falencias urgentes para que el club recupere protagonismo en el torneo y se aleje de los puestos de descenso.
En medio de la crisis futbolística e institucional que atraviesa San Martín, la dirigencia decidió avanzar sobre una de las principales falencias que mostró el plantel durante el torneo: la falta de variantes en el puesto de volante central.
Para reforzar esa zona, Matías Ignacio García retornará al “Santo”. El futbolista fue contactado directamente por Alejandro Orfila, quien lo convenció de regresar al club y sumarse al plantel.
García ya se encuentra en Tucumán, donde en las próximas horas firmará su contrato y comenzará a trabajar junto a sus nuevos compañeros. Su incorporación representa una alternativa más para el entrenador en una zona que San Martín necesita fortalecer de manera urgente.
Un regreso conocido
El volante conoce muy bien la institución. Entre las temporadas 2024 y 2025 disputó 69 partidos con la camiseta de San Martín y convirtió cinco goles, antes de continuar su carrera en Deportivo Riestra.
Durante este año, García sumó 10 partidos en Riestra y ahora decidió regresar al “Santo” luego de la conversación que mantuvo con Orfila.
Su vuelta se produce en un momento particularmente delicado para San Martín, que necesita recuperar protagonismo en el torneo y corregir los problemas que lo alejaron de los objetivos planteados al comienzo de la temporada, y que dejaron al equipo más cerca de la zona de descenso que la de los primeros lugares.