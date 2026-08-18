Cambios en ARCA: qué hay que saber antes de comprar por Amazon, Shein y Temu

Dentro de los cambios más relevantes, la norma eliminó el tope monetario para vender productos al extranjero mediante el sistema postal e igualó los beneficios impositivos en las compras externas. De este modo, las encomiendas que no superen los u$s400 quedan libres de aranceles de importación con un cupo máximo de cinco compras al año por usuario, lo que nivela el juego entre el correo tradicional y las empresas de Courier bajo la supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).