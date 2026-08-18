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Cambios en ARCA: qué hay que saber antes de comprar por Amazon, Shein y Temu

La entrada en vigor del Decreto 604/2026 fijó una franquicia de u$s400 por envío y equiparó las condiciones entre el correo oficial y los couriers privados.

Cambios en ARCA: qué hay que saber antes de comprar por Amazon, Shein y Temu
Fuente; Arca
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En julio de 2026, el Gobierno argentino fijó vía decreto una franquicia de u$s400 sin aranceles para compras en el exterior mediante ARCA, buscando agilizar el comercio.
  • La medida iguala al correo oficial con couriers privados, fija un tope de cinco envíos anuales por persona y quita los límites monetarios para exportar por vía postal.
  • El cambio busca adaptar la normativa aduanera al comercio electrónico internacional, agilizando trámites y facilitando las ventas externas de pequeños productores.
Resumen generado con IA

El pasado 17 de julio de 2026 el decreto 604/2026, transformó por completo la normativa de encomiendas internacionales en Argentina de ARCA. Esta medida busca desarticular la burocracia estatal y agilizar la operatoria del comercio exterior.

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Dentro de los cambios más relevantes, la norma eliminó el tope monetario para vender productos al extranjero mediante el sistema postal e igualó los beneficios impositivos en las compras externas. De este modo, las encomiendas que no superen los u$s400 quedan libres de aranceles de importación con un cupo máximo de cinco compras al año por usuario, lo que nivela el juego entre el correo tradicional y las empresas de Courier bajo la supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Cuáles son las pautas que rigen en Shein, Temu y Amazon

El nuevo decreto justifica sus cambios en la necesidad urgente de adaptar la regulación aduanera a las demandas actuales del comercio electrónico, al tiempo que reafirma compromisos internacionales asumidos por el país.

En el plano internacional, la medida ratifica la adhesión de la Argentina a la Unión Postal Universal mediante el Tratado de Berna de 1874, un acuerdo orientado a optimizar las prestaciones postales y agilizar el intercambio entre naciones a través de trámites aduaneros simplificados.

En el marco regulatorio local, la iniciativa se respalda en el Código Aduanero dispuesto por la Ley N° 22.415 y coincide con las metas del Decreto N° 70/23 para reactivar la economía mediante la quita de trabas burocráticas.

La transformación responde a una falta de reglamentación específica para las exportaciones comerciales por correo, un vacío normativo que afectaba de manera directa a los pequeños productores y al desarrollo del comercio electrónico sin fronteras.

Cómo es el nuevo Régimen de Exportación Postas

Exportaciones comerciales: Eliminación total de límites de valor para ventas al exterior por vía postal.

Envío de regalos o ayuda familiar: Exención de impuestos de exportación para envíos sin fines comerciales de hasta u$s5.000 acumulados por mes y por remitente.

Importaciones (Shein, Temu, Amazon): Exención de derechos de importación para compras de hasta u$s400, con un tope de 5 envíos anuales por persona.

Equiparación de servicios: Mismos beneficios tributarios tanto para el correo oficial como para los prestadores privados (Courier).

Representación en Aduana: El operador postal queda autorizado para representar al destinatario en la verificación del paquete, salvo que la persona solicite lo contrario.

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