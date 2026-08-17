Eligió a San Martín para su tesis y terminó desarrollando un videojuego

Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín, una de las figuras centrales de nuestra historia. A 176 años de aquel 17 de agosto de 1850, Marcos Katz sigue trabajando sobre una decisión que tomó cuando tuvo que elegir su tesis universitaria: convertir al Libertador y sus campañas por la independencia sudamericana en un videojuego. Tiene 23 años, ya se recibió como técnico en Animación 3D y Efectos Visuales y podía construir un proyecto alrededor de cualquier universo, pero eligió una historia argentina.