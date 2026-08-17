SociedadActualidad

Cuál fue el rol de la mujer en la génesis y en la historia del Tango

El proyecto “Lunfarda” rescata la presencia femenina, tanto en la letra como en la música, silenciada por la historia oficial del “2x4”.

PRÁCTICA. El ensamble de músicas alrededor del proyecto “Lunfarda” en plena sesión de ensayo; suelen presentarse en algunos eventos públicos.
PRÁCTICA. El ensamble de músicas alrededor del proyecto “Lunfarda” en plena sesión de ensayo; suelen presentarse en algunos eventos públicos.
Por Santiago Pérez Cerimele 17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El ensamble "Lunfarda" impulsa un proyecto musical en Argentina para rescatar el rol histórico de las mujeres en las composiciones y letras del tango.
  • A través de ensayos y recitales públicos, el grupo busca visibilizar obras y aportes femeninos que fueron silenciados por la narrativa tradicional del 2x4.
  • La iniciativa busca reescribir la historia cultural del género y fomentar un mayor reconocimiento para las artistas mujeres en la escena tanguera actual.
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