Cuál fue el rol de la mujer en la génesis y en la historia del Tango

Resumen para apurados
- El ensamble "Lunfarda" impulsa un proyecto musical en Argentina para rescatar el rol histórico de las mujeres en las composiciones y letras del tango.
- A través de ensayos y recitales públicos, el grupo busca visibilizar obras y aportes femeninos que fueron silenciados por la narrativa tradicional del 2x4.
- La iniciativa busca reescribir la historia cultural del género y fomentar un mayor reconocimiento para las artistas mujeres en la escena tanguera actual.
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