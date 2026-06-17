La juventud garantiza un abrazo eterno al tango

A sus 23 años, marca una diferencia con sus amigas de la misma edad. “A mí no me gusta ir al boliche. Por ejemplo, si es un viernes y mis amigas van al boliche yo les digo que prefiero irme a la milonga, que me voy a bailar tango y que después nos encontramos si quieren seguir la noche”, dice. Sin embargo, considera que el mundo del tango también está hecho para los jóvenes. “Creo que mis amigas no se meten en este ambiente porque lo relacionan con la gente grande; y yo las comprendo. Pero no descarto que el tango dé una posibilidad a los jóvenes, porque es un hermoso espacio, muy comunitario; el ambiente es como el mismo tango: muy abrazador”, destaca.