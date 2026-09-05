Paredes que enfrían sin electricidad: el invento austríaco que reduce hasta 7 grados la temperatura

Para los arquitectos bioclimáticos el invento austríaco funciona como la primera línea de defensa. Al enfriar el aire exterior antes de que entre a la casa, reduce la temperatura general del edificio, permitiendo prender el aire acondicionado mucho menos tiempo o no usarlo durante la mañana y la noche. En la instancia de comercialización, se espera que estos cubos cerámicos sean una alternativa energéticamente eficiente para los sistemas de refrigeración de alto consumo, tanto en hogares, como en industrias y escuelas.