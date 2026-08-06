Cartas de lectores IV: Caos vehicular en Río Seco

Insistir sobre un tema ya dado a conocer en su columna, puede ser esperanzador porque quizás le den importancia. Lo cierto es que en Río Seco, en la calle Córdoba del Tucumán, recientemente pavimentanda e inaugurada por el Gobernador con bombos y platillos en diciembre, se le quebró el encanto. Millonadas de pesos habrá costado y el desafortunado e inapropiado tránsito vehicular cañero, lo destruyó! Inaudito. Insistir hasta el cansancio es lo queda para que alguien se haga cargo y saque ese tránsito pesado que encima, ya es un alto peligro para los que la transitamos día a día. Ya se está tornando una alternativa de nuestras vidas porque no nos respetan los choferes de los camiones. Alta velocidad, que para ellos es normal y nos encierran a los que circulamos por allí, mientras ellos pasan veloces y audaces, hasta sonrientes. Somos más de 10.000 habitantes y el pueblo está muy urbanizado; ese tráfico ya no puede andar por el centro, corremos peligro. Y es tiempo que el administrador actual ordene el tránsito en todas las arterias porque es caótico circular por todo el pueblo. Que el señor gobernador visite los trabajos que inauguró y verá el desastre de la denominada obra.