Cartas de lectores II: Felicitaciones a LA GACETA (II)

Deseo saludar a LA GACETA en su 114 aniversario y agradecerle sinceramente por tantas cartas publicadas, en un espacio que sin duda, es altamente indispensable para que muchos podamos elevar nuestras quejas y también aportar ideas que pueden servir para que los gobiernos y los políticos puedan cuya mejorar algún aspecto de nuestra de nuestra ciudad o de nuestra convivencia. Renglón aparte, quiero recordar que debo al diario la satisfacción que me brindó en febrero de 2012, cuando LA GACETA publicó tres cuentos de mi autoría que había enviado. Se publicaron en tres fines de semana y se referían a fantasías sobre el futuro. En el presente actual, me sorprende que uno de ellos, el cual se titulaba “Y3K”, resulta anticuado cuando reparamos en los impresionantes avances logrados por la ciencia y la tecnología gracias a la cibernética y a la IA.