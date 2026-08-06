Cartas de lectores: Felicitaciones a LA GACETA (I)

Feliz aniversario a LA GACETA, el diario que nos cuenta quiénes somos desde hace más de un siglo. Desde 1912 es testigo de nuestra historia, de las buenas y de las malas, de los logros, de la cultura y de la vida cotidiana de los tucumanos. Ha sido escuela de periodistas y voz de la provincia en el país. Con cada edición mantiene vivo el compromiso de informar con seriedad y cercanía. Gracias por estar en las casas, en los quioscos y en la memoria de varias generaciones. Que sigan muchos años más contando sobre Tucumán y el mundo.