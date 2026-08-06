La emergencia por el robo de tapas de bocatormentas

El accidente que sufrió el niño al caer en una boca de tormenta sin tapa en Villa Luján generó preocupación en la sociedad y desató una polémica entre un funcionario de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), que reniega por el robo constante de las tapas, y dos concejales, que cuestionan la inacción del Estado para resolver este tipo de problemas. La preocupación es constante, porque por un lado la criatura accidentada sigue en estado reservado y porque de esa discusión pública sobre esta cuestión no parece que por ahora se hayan encontrado puntos de coincidencia tendientes a hallar soluciones.

El accidente ocurrió el viernes de la semana pasada a la tarde, en la vereda del pasaje Miguel Cané. El niño, de tres años, caminaba de la mano de su tía, que además llevaba un cochecito y era acompañada por otro pequeño de 10 años. El más chico se cayó de pronto en el pozo saturado de líquidos cloacales y se hundió. Fue rescatado y quedó internado en grave estado.

El titular de la SAT dijo que es constante el robo de bocas de tormenta y que en los últimos dos años se han repuesto 400 elementos de estas características en toda la provincia. “El mayor problema con el que nos encontramos es que reponemos un elemento y nos roban tres. Hemos tomado la decisión de empezar a realizar tareas de señalización en los desagües que carezcan de tapas. Vamos a colocar carteles que no sólo indiquen ‘zona de peligro’, sino también que esos elementos fueron robados”, añadió. De acuerdo con estimaciones de la SAT, cada tapa tiene un costo de $200.000, más impuestos. A ese monto deben sumarse los gastos de reposición, ya que en algunos casos también es necesario reemplazar el marco donde se encuentra instalado. Estos elementos están fabricados con hierro fundido, un material de alto valor que en el mercado ilegal parece ser muy requerido. Fuentes policiales informaron que la mayor cantidad de denuncias se registra en la periferia de la capital y en localidades del Gran San Miguel de Tucumán

Por su parte, dos concejales cuestionaron la falta de prevención y la demora de los organismos estatales para responder a los reclamos vecinales. En este caso, los vecinos dijeron que esa tapa faltaba desde hace cuatro años. “¿Tiene que ocurrir una tragedia para que el Estado actúe con rapidez?”, plantearon.

El asunto se vincula con la falta de respuestas de las autoridades a los in convenientes de los sitios más alejados, donde ocurre con más frecuencia el vandalismo y los robos, ya sea de luminarias, de cables o de objetos metálicos. La Municipalidad y otras instituciones han realizado en determinadas circunstancias -cuando arreciaba el vandalismo, por ejemplo- encuentros interdisciplinarios para delinear estrategias que contemplen tanto la prevención mediante vigilancia como la acción persuasiva y punitiva de los agentes de seguridad y al mismo tiempo campañas para interesar al vecindario en la protección de la cosa pública, tanto denunciando faltantes como gestionando mejoras. Y en ello es importante, como han señalado, los ediles, la respuesta inmediata o lo antes posible frente a los potenciales problemas advertidos por el vecindario.

Correspondería, entonces, que tanto las municipalidades del Gran Tucumán como la SAT y los organismos de seguridad se reúnan para coordinar tareas y definir estrategias de protección de los elementos de la vía pública.