Qué hay para hacer este jueves en Tucumán

Rock, folclore y tango

GYRA rendirá tributo Andrés Calamaro con un recorrido por sus mejores temas solistas y en sus distintas bandas, en una noche sin documentos que comenzará a las 21.45 en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre. En La Cúpula (Maipú 396) el homenaje será para las canciones de Fito Páez de la mano de los tucumanos de Kurosawa. Joaquín Silva hará rock nacional en formato acústico con clásicos de los 80 y 90, en su recital gratuito en Storni Bodegón Cultural (Congreso 176), desde las 21. Caballo Tranquilo hará su set para karaone en una nueva Bacanal que tendrá lugar en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), a partir de las 22; mientras que en el Restó Boris (San Juan 1.131) habrá una noche de jam. En la agenda del folclore, Alma Rodríguez volverá a las 21 al escenario de la peña El Cardón (Las Heras 50) con su banda y la presencia de dos invitados especiales: Yuca Cordoba y Haydée Mariel, en su regreso a Tucumán. Para los tangueros, Julián Morel estará desde las 22 en La Casa de Yamil (España 153) con micrófono abierto, mientras que en el Punto Digital del Ente Cultural (San Martín 251) habrá una milonga popular gratuita de 21 a 23.