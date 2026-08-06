Qué hay para hacer este jueves en Tucumán

Inauguran la exposición “Sedimento”, de María Aráoz
“A través de un diálogo entre paisaje, anatomía y memoria, María Aráoz explora cómo capas del pasado y del presente coexisten en una misma superficie, revelando en cada obra las suturas e intimidades que sostienen las existencias”. Así se presenta la exposición “Sedimento” -foto-, que se inaugurará esta noche a las 20.30 en el Centro Cultural Alberto Rougés (Laprida 35), con una intervención musical en vivo de la violinista Eugenia Haro.
La muestra tiene la curaduría de Cecilia Quinteros Macció (Estudio Maleza), quien describe que, “con la presentación de instalaciones, obras textiles y collages, la artista observa el ecosistema-cuerpo, desde una lógica sedimentaria, propia de la geología, que opera exactamente igual en la anatomía”. “En ese espacio, lo vivido y las posibilidades futuras colapsan y laten en una única dimensión material”, plantea. Se la podrá visitar hasta el 18 de septiembre.
En tanto, en el Salón de Artes Visuales Ernestina Salazar del Mercado Municipal de Tafí Viejo (Uttinger y San Martín), a las 19.30 se habilitará la muestra colectiva “Eteria-Estudio Abierto”, con obras de los alumnos de ese espacio impulsado por Flor Costello en los que se presentan los procesos creativos desarrollados durante la primera mitad del año para celebrar “la diversidad de miradas, edades y procesos que conviven en el taller, donde seentiende a la creación como una experiencia compartida, sensible y en permanente transformación”. Los trabajos fueron realizados con diferentes técnicas y materiales.
Congresales de la palabra visita la Casa Histórica
El recorrido del festival internacional de narración oral escénica Congresales de la Palabra llevará a las delegaciones, por la mañana, por diferentes escuelas públicas de Nivel Primario y Secundario de San Miguel de Tucumán para presentar sus espectáculos de cuentacuentos. Por la tarde, a las 16, tendrá lugar una de las actividades tradicionales de este encuentro: los narradores, vestidos con trajes típicos de sus países y provincias, visitarán el Museo Casa Histórica de la Independencia, donde firmarán el acta simbólica y compartirán relatos junto al ballet folclórico Sentir Bandeño. Luego, desde las 18, realizarán su Camino de Susurros, un paseo por la peatonal Congreso con susurradores. La jornada finalizará a las 20 con un espacio de reflexión en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56), para abordar el rol social y artístico de la narración oral en la región.
Reponen “He visto a Dios”
Dirigida por Jorge de Lassaletta, sobre un texto adaptado de Fabián Bonilla, esta noche a las 21 se repondrá en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) “He visto a Dios (un ensayo)”, la obra original de Francisco Defilippis Novoa enmarcada en el grotesco criollo. El elenco está integrado por Bruno Bonilla, Marcos Gallardini, Claudia Gutiéerrez, Josefina Masmud, Verónica Robledo, Carolina Romero y Lucas Cuellar.
Danza: dos propuestas
Los alumnos de la Escuela Superior de Educación Artística volverán esta tarde al escenario del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), para presentar su espectáculo “Danzas para el mundo”, en una función exclusiva para colegios. Por la noche, desde las 20 y en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753) se presentará “Nuestros pasos en escena”, a cargo de Los Nogales Ballet, en una puesta donde el esfuerzo, la disciplina y la pasión por el ballet cobran vida sobre el escenario y cada coreografía refleja el crecimiento de sus integrantes y el compromiso con un arte que inspira, emociona y transforma, anticiparon.
Encuentro “como un bálsamo”
Esta noche, desde las 20, Inyectina presenta su encuentro “Como un bálsamo” en Bajo Tango (San Lorenzo 61), con entrada libre y gratuita y como despedida de este proyecto colectivo de indumentaria y música. Participarán Belén Sappia, Angie Giménez, Pri Palacios y Vivi Vargas.
Rock, folclore y tango
GYRA rendirá tributo Andrés Calamaro con un recorrido por sus mejores temas solistas y en sus distintas bandas, en una noche sin documentos que comenzará a las 21.45 en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre. En La Cúpula (Maipú 396) el homenaje será para las canciones de Fito Páez de la mano de los tucumanos de Kurosawa. Joaquín Silva hará rock nacional en formato acústico con clásicos de los 80 y 90, en su recital gratuito en Storni Bodegón Cultural (Congreso 176), desde las 21. Caballo Tranquilo hará su set para karaone en una nueva Bacanal que tendrá lugar en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), a partir de las 22; mientras que en el Restó Boris (San Juan 1.131) habrá una noche de jam. En la agenda del folclore, Alma Rodríguez volverá a las 21 al escenario de la peña El Cardón (Las Heras 50) con su banda y la presencia de dos invitados especiales: Yuca Cordoba y Haydée Mariel, en su regreso a Tucumán. Para los tangueros, Julián Morel estará desde las 22 en La Casa de Yamil (España 153) con micrófono abierto, mientras que en el Punto Digital del Ente Cultural (San Martín 251) habrá una milonga popular gratuita de 21 a 23.
“Zorro”, de Alfredo Aráoz
A las 19, en la librería El Griego (Muñecas 287), el tucumano Alfredo Aráoz presentará su libro de cuentos “Zorro”, publicado por La Papa Editorial.