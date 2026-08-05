The Last of Us cambiará de género en su tercera temporada: el giro que prepara HBO para 2027

Resumen para apurados
- HBO lanzará en 2027 en su pantalla la tercera temporada de The Last of Us centrada en Abby, cambiando al género bélico para adaptar la segunda mitad del videojuego.
- La trama dejará el thriller de venganza de Ellie para recrear los tres días de Abby en Seattle, donde el foco estará en la lucha armada entre el Frente de Liberación y Serafitas.
- El cambio ampliará el universo narrativo y sentará las bases del desenlace de la adaptación, perfilando un combate final entre ambas protagonistas en Santa Bárbara.
The Last of Us volverá a HBO en 2027 con una transformación que promete cambiar el rumbo de la serie. Tras una segunda temporada centrada en el recorrido de Ellie, la ficción creada por Craig Mazin dará un importante giro narrativo: la historia pasará a desarrollarse desde la perspectiva de Abby, lo que modificará por completo el tono de la producción.
El cambio implica abandonar el thriller de venganza que marcó los capítulos anteriores para sumergirse en un relato de guerra, con el enfrentamiento entre el Frente de Liberación de Washington (FLW) y los Serafitas como eje central.
Abby será la nueva protagonista de la historia
La tercera temporada adaptará la segunda mitad de The Last of Us Part II, el videojuego de Naughty Dog, mostrando los mismos acontecimientos desde el punto de vista de Abby, interpretada por Kaitlyn Dever.
Mientras que en la segunda entrega televisiva el conflicto entre ambas facciones funcionó como contexto de la búsqueda personal de Ellie, ahora ese enfrentamiento ocupará el primer plano.
La serie mostrará los tres días que Abby pasa en Seattle, donde el espectador conocerá de cerca la guerra entre los Lobos y los Serafitas, además de la evolución del personaje y las decisiones que la llevan a cuestionar el conflicto.
De un thriller de venganza a una historia de guerra
El cambio de protagonista también modificará el género predominante de la serie.
La nueva temporada dejará de enfocarse exclusivamente en la persecución entre Ellie y Abby para desarrollar un conflicto armado de gran escala, con escenas de combate y un mayor peso de la acción militar.
Al mismo tiempo, la historia profundizará en temas como:
el costo humano de la guerra;
la violencia como ciclo interminable;
la redención;
la posibilidad de encontrar humanidad en ambos bandos del conflicto.
Este cambio de enfoque ampliará el universo narrativo de The Last of Us, alejándose del drama íntimo para explorar las consecuencias colectivas de la guerra.
¿Será el final de la serie?
La tercera temporada también alimenta las versiones sobre un posible cierre de la adaptación televisiva del segundo videojuego.
Tras la salida de Neil Druckmann del equipo creativo de la serie, la producción trabaja en condensar el material restante de The Last of Us Part II para avanzar hacia un desenlace.
Si ese plan se concreta, la historia volvería a cambiar de tono en sus episodios finales. Después del conflicto bélico en Seattle, el foco regresaría a Ellie y a su viaje hacia Santa Bárbara, donde se produciría el esperado enfrentamiento definitivo con Abby.
Ese tramo recuperaría el espíritu del thriller de venganza que marcó el comienzo de la historia y serviría como cierre del arco narrativo de ambas protagonistas.
Cuándo se estrenará la tercera temporada de The Last of Us
Aunque HBO todavía no confirmó una fecha exacta, la tercera temporada está prevista para 2027. La producción continuará adaptando los acontecimientos del segundo videojuego de Naughty Dog y pondrá el foco en una mirada completamente distinta de la historia, con Abby como protagonista.