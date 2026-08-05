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Mariano Mellino vuelve a Tucumán con un show que durará hasta el amanecer

El DJ se presentará el 21 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Las entradas generales ya están a la venta por $40.000 en Paseshow y también pueden conseguirse en La Rockería.

DJ. Mariano Mellino volverá con una fecha de progressive house en el Palacio de los Deportes.
DJ. Mariano Mellino volverá con una fecha de progressive house en el Palacio de los Deportes. / GOOGLE
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • El DJ Mariano Mellino se presentará el 21 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Tucumán con un show de progressive house que durará hasta el amanecer.
  • El evento durará de 22 a 6 horas y contará con la participación de MissLupe, Caro Zamora y Fer Torti. Las entradas generales se venden a $40.000 en Paseshow y La Rockería.
  • La llegada de Mellino, referente internacional del género, consolida la oferta de eventos masivos de música electrónica de larga duración en la provincia de Tucumán.
Resumen generado con IA

La música electrónica volverá a ocupar espacio en la provincia con una propuesta pensada para bailar durante toda la noche. Mariano Mellino confirmó un nuevo show en Tucumán: se presentará el 21 de noviembre en el Palacio de los Deportes y la fiesta se extenderá hasta las 6 de la mañana.

El DJ y productor argentino regresará a la provincia con una fecha encabezada por el progressive house, pero acompañado por artistas que ampliarán el recorrido musical. La grilla incluye a MissLupe como invitada y a las representantes locales Caro Zamora y Fer Torti.

Cuándo será el show de Mariano Mellino

La presentación está programada para el sábado 21 de noviembre y comenzará a las 22 y terminará a las 6 del día siguiente.

DJ. Las entradas se consiguen en Paseshow y La Rockería. DJ. Las entradas se consiguen en Paseshow y La Rockería. / CAPTURA DE PANTALLA

El lugar elegido es el Palacio de los Deportes, ubicado dentro del Parque 9 de Julio. Todavía no se difundieron los horarios específicos de cada artista. Pero Fer Torti estará a cargo de la apertura, mientras que Caro Zamora realizará el warm up antes de los números centrales.

MissLupe se suma con una propuesta híbrida

Una de las invitadas de la noche será MissLupe y su propuesta combina pop, house, performance y elementos de la cultura de baile.

ARTISTAS INVITADAS. MissLupe se sumará con un hybrid. Caro Zamora y Fer Torti completarán la grilla con talento local. ARTISTAS INVITADAS. MissLupe se sumará con un hybrid. Caro Zamora y Fer Torti completarán la grilla con talento local. / CAPTURA DE PANTALLA

Presentará un hybrid set, un formato que cruza la lógica de una sesión electrónica con recursos de un espectáculo en vivo. La artista viene de consolidar su proyecto con "Reset", su primer álbum de estudio, y de agotar una presentación en Niceto Club.

Su participación aportará un registro diferente dentro de una noche que tendrá como eje principal el sonido progresivo de Mellino.

Quién es Mariano Mellino

Nacido en Buenos Aires, Mellino comenzó su camino en la música electrónica a los 19 años. Más de dos décadas después, se convirtió en uno de los representantes argentinos más reconocidos del progressive house.

A lo largo de su carrera participó en festivales como Ultra Music Festival, Lollapalooza, Cosquín Rock y Brunch Electronik. También compartió cartel con artistas como Hernán Cattáneo, John Digweed, Sasha, Solomun, Eric Prydz y Tale of Us. En 2025 fue el encargado de abrir los recitales de Oasis en el estadio de River Plate. ([Amazon Web Services, Inc.

Además, desarrolló Audioholics, un proyecto que comenzó como programa de radio y luego se transformó en un ciclo de fiestas con presentaciones en Argentina y otros países.

Cómo comprar las entradas

Las entradas ya están disponibles a través de Paseshow. La entrada general tiene un valor de $40.000. También pueden conseguirse de manera presencial en La Rockería Tucumán. 

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