Boca avanza por el "Chimy" Ávila tras cerrar la llegada de Enner Valencia

Uno de los aspectos que más seduce a Boca es el pasado del futbolista en la institución. Ávila realizó parte de las divisiones inferiores en el club y compartió la categoría 1994 junto a Leandro Paredes, por lo que en el Consejo de Fútbol consideran que conoce el "Mundo Boca" y que su adaptación sería mucho más rápida.