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Boca avanza por el "Chimy" Ávila tras cerrar la llegada de Enner Valencia

El "Xeneize" inició gestiones para incorporar al delantero, que se encuentra libre tras su salida del Betis. Rodolfo Arruabarrena dio el visto bueno para avanzar por el ex San Lorenzo.

Boca va por más y quiere sumar al Chimy Ávila para reforzar el ataque.
Boca va por más y quiere sumar al "Chimy" Ávila para reforzar el ataque.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors inició gestiones para fichar al delantero Ezequiel Ávila, libre tras rescindir con Betis, para reforzar su ataque tras cerrar a Enner Valencia.
  • Ávila quedó libre del Betis en junio. El delantero realizó inferiores en Boca junto a Leandro Paredes y cuenta con el visto bueno del entrenador Rodolfo Arruabarrena.
  • Pese al interés de Rosario Central por contratarlo, el jugador prioriza regresar a Boca, lo que fortalecería la competencia interna del xeneize para el semestre.
Resumen generado con IA

Boca no se retira del mercado de pases. Después de confirmar la incorporación de Enner Valencia, la dirigencia aceleró las negociaciones para sumar a otro delantero de experiencia y el apuntado es Ezequiel "Chimy" Ávila, quien actualmente se encuentra con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el Betis de España.

El atacante quedó en libertad luego de rescindir en junio su contrato con el conjunto español, que originalmente se extendía hasta 2026. Esa condición facilita las gestiones del "Xeneize", que ya inició conversaciones formales para intentar cerrar su incorporación.

Uno de los aspectos que más seduce a Boca es el pasado del futbolista en la institución. Ávila realizó parte de las divisiones inferiores en el club y compartió la categoría 1994 junto a Leandro Paredes, por lo que en el Consejo de Fútbol consideran que conoce el "Mundo Boca" y que su adaptación sería mucho más rápida.

Además, el entrenador Rodolfo Arruabarrena ya dio el visto bueno para avanzar por el delantero, con el objetivo de aumentar la competencia interna en el ataque de cara al segundo semestre de la temporada.

Actualmente, el "Chimy" vive en España junto a su familia, aunque desde su entorno aseguran que regresaría inmediatamente a la Argentina si las partes alcanzan un acuerdo definitivo.

De todos modos, Boca no es el único club interesado en contratarlo. Rosario Central también presentó una propuesta importante e intenta seducir al atacante con la posibilidad de disputar la Copa Libertadores y compartir plantel con su hermano, Gastón Ávila.

Pese a esa competencia, la prioridad del futbolista parecería estar puesta en concretar su regreso a Boca durante este mercado de pases, una posibilidad que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y que ahora dependerá de que las negociaciones lleguen a buen puerto.

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