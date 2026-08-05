Fernando Muslera, baja de último momento en Estudiantes para enfrentar a Boca

Resumen para apurados
- Fernando Muslera quedó desafectado en Estudiantes para enfrentar a Boca hoy a las 19 en el estadio Huracán debido a un cuadro febril de último momento.
- El DT Alexander Medina pondrá al juvenil Fabricio Iacovich de titular. Muslera venía de ser figura tras atajar un penal ante Defensa y Justicia en el Clausura.
- Iacovich, de 24 años, afronta un desafío clave para consolidarse en el arco mientras el equipo busca mantener su buen momento en un escenario exigente ante Boca.
Estudiantes de La Plata sufrió una baja inesperada a pocas horas de enfrentar a Boca. Fernando Muslera no podrá estar presente en el encuentro que se disputará esta tarde, desde las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, luego de quedar desafectado de la concentración por un cuadro febril. La ausencia del experimentado arquero uruguayo obliga a Alexander "Cacique" Medina a modificar el equipo para un compromiso clave correspondiente al partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura.
La noticia tomó por sorpresa al cuerpo técnico y al plantel del "Pincha", ya que el exguardameta de la selección uruguaya atravesaba uno de sus mejores momentos desde su llegada al club y venía de ser una de las grandes figuras en la contundente victoria por 3 a 0 frente a Defensa y Justicia, encuentro en el que incluso atajó un penal y fue ovacionado por los hinchas.
Iacovich tendrá una nueva oportunidad
Ante la ausencia de Muslera, el encargado de defender el arco de Estudiantes será Fabricio Iacovich, arquero de 24 años surgido de las divisiones inferiores de la institución.
El joven guardameta ya tuvo oportunidades durante la temporada y respondió con buenas actuaciones. En lo que va de 2026 disputó ocho partidos oficiales y logró mantener el arco en cero en cinco de ellos, números que le permitieron ganarse la confianza del cuerpo técnico.
La baja de Muslera representa un contratiempo importante para Alexander "Cacique" Medina, no solo por la experiencia internacional del arquero, sino también por el nivel que venía mostrando. En la última fecha fue determinante en el triunfo frente a Defensa y Justicia, donde se llevó una ovación tras contener un penal ejecutado por David Barbona.
Ese rendimiento había servido para dejar atrás algunas críticas recibidas semanas antes, tanto por errores cometidos en el debut del Torneo Clausura frente a Independiente como por actuaciones irregulares durante su participación con la selección de Uruguay en el Mundial 2026.
Ahora, el desafío recaerá sobre Iacovich, que tendrá la responsabilidad de reemplazar a uno de los arqueros más experimentados del continente en un escenario exigente y frente a un rival de jerarquía.
El encuentro entre Boca y Estudiantes se disputará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena hará de local mientras continúan las obras de resembrado y drenaje en el césped de La Bombonera.
Con la ausencia de Muslera confirmada, el "Pincha" buscará sostener su buen momento futbolístico apoyado en un arquero que ya demostró estar preparado para asumir responsabilidades cuando el equipo más lo necesita.