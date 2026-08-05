Fernando Muslera, baja de último momento en Estudiantes para enfrentar a Boca

La noticia tomó por sorpresa al cuerpo técnico y al plantel del "Pincha", ya que el exguardameta de la selección uruguaya atravesaba uno de sus mejores momentos desde su llegada al club y venía de ser una de las grandes figuras en la contundente victoria por 3 a 0 frente a Defensa y Justicia, encuentro en el que incluso atajó un penal y fue ovacionado por los hinchas.