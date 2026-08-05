Estafas en el Paseo Sáenz Peña: elevan a juicio la causa contra un ex sargento de policía

"Abuso de confianza y autoridad"

Uno de los puntos más sensibles de la acusación radica en el rol que desempeñaba Chavarría. "Hay una pluralidad de víctimas que se han animado a denunciar y otras que no lo hicieron por el claro motivo de que Chavarría era personal policial", señaló la representante del MPF durante la audiencia. La investigadora remarcó que el imputado no actuaba de manera aislada, ya que de este legajo se desprendió una investigación paralela por presunta "asociación ilícita", trámite que también fue declarado asunto complejo.