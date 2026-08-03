Desbaratan una organización narco en Jujuy: ingresaban cocaína desde Bolivia y la enviaban a Buenos Aires
La Justicia federal imputó a seis personas por integrar una organización dedicada al tráfico de drogas. El presunto líder dirigía las maniobras desde la cárcel y uno de los operativos permitió secuestrar 61 kilos de cocaína ocultos en un vehículo.
Resumen para apurados
- El 18 de julio, la Justicia federal desbarató en Jujuy una red que ingresaba cocaína desde Bolivia hacia Buenos Aires. Hay seis detenidos y secuestraron 61 kilos.
- El líder dirigía la banda familiar desde la cárcel. Tras escuchas e inteligencia, Gendarmería interceptó un auto con la droga oculta y realizó 12 allanamientos.
- La causa avanza con peritajes a 34 celulares y la droga secuestrada. Además, la Justicia mantiene la orden de captura internacional para dar con un prófugo clave.
Una investigación de la Justicia federal permitió desbaratar una organización narcocriminal que introducía cocaína desde Bolivia a través de Jujuy para luego trasladarla hacia la provincia de Buenos Aires. Seis personas fueron imputadas y quedaron detenidas, mientras que otro sospechoso permanece prófugo con pedido de captura nacional e internacional.
La causa es impulsada por la Fiscalía Federal de Jujuy junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR NOA). La jueza federal de Garantías N°2 de Jujuy, Carina Gregoraschuk, formalizó la investigación y dictó la prisión preventiva para los acusados.
El líder operaba desde la cárcel
Según la investigación, el presunto jefe de la organización es un hombre que cumple una condena de ocho años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal NOA III por transporte de estupefacientes.
Para los fiscales, el condenado coordinaba las operaciones desde la cárcel con la colaboración de varios integrantes de su familia, quienes cumplían distintas funciones dentro de la estructura criminal.
Entre ellos, una de sus hermanas actuaba como enlace entre el líder y el resto de los miembros de la banda, mientras que su pareja era quien conducía el vehículo utilizado para transportar la droga.
El operativo que permitió secuestrar 61 kilos de cocaína
Las detenciones se produjeron el 18 de julio, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un Peugeot 408 en el puesto de control de Tres Cruces.
Durante la inspección, un perro detector de narcóticos marcó anomalías en el torpedo del automóvil. Tras una requisa autorizada judicialmente, los gendarmes hallaron 61 kilos de cocaína ocultos en compartimentos especialmente acondicionados dentro del vehículo.
A partir de ese procedimiento se realizaron 12 allanamientos simultáneos en San Salvador de Jujuy, Casira y Cieneguillas.
Como resultado de los operativos fueron secuestrados:
Seis vehículos.
34 teléfonos celulares.
Importantes sumas de dinero.
Documentación considerada relevante para la investigación.
Cómo operaba la organización
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, la cocaína ingresaba desde la ciudad boliviana de Villazón hacia La Quiaca.
Luego era trasladada hasta la localidad jujeña de Casira, donde permanecía acopiada en una vivienda utilizada por la organización. Posteriormente era llevada a Cieneguillas, donde la droga era acondicionada en vehículos preparados para el traslado hacia el sur del país.
Los investigadores sostienen que otro de los hermanos del líder, actualmente prófugo, era el encargado de reclutar a los conductores que realizaban los viajes.
Inteligencia, escuchas y vigilancia
La pesquisa comenzó meses atrás a partir de un informe elaborado por la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, que detectó la existencia de una organización dedicada al tráfico de cocaína.
Las tareas de inteligencia incluyeron seguimientos, vigilancia y escuchas telefónicas, mediante las cuales los investigadores advirtieron que la banda preparaba un importante envío de droga.
Según la fiscalía, antes del traslado definitivo uno de los imputados recorrió la ruta para verificar los controles de Gendarmería en el puesto de Tres Cruces. Al comprobar que los efectivos realizaban inspecciones documentales, la organización decidió concretar el transporte de la carga.
Sin embargo, el seguimiento judicial permitió interceptar el automóvil antes de que abandonara Jujuy y desbaratar la maniobra.
La investigación continúa
Además de ordenar la prisión preventiva de los detenidos, la jueza autorizó peritajes sobre los 61 kilos de cocaína secuestrados y sobre los 34 teléfonos celulares incautados durante los allanamientos.
La Justicia también mantiene vigente un pedido de captura nacional e internacional contra uno de los presuntos integrantes de la organización, quien logró escapar antes de los operativos.