Carlos Palacios negó cualquier vínculo con la causa por narcotráfico de su suegro
El futbolista de Boca aclaró mediante un comunicado que no forma parte de la investigación que lleva adelante la Policía de Investigaciones de Chile. Además, advirtió que podría iniciar acciones legales contra quienes lo vincularon al caso.
Resumen para apurados
- Carlos Palacios, futbolista de Boca, negó en un comunicado estar vinculado a la causa por narcotráfico en Chile que involucra a su suegro, tras trascender versiones falsas.
- La Policía de Chile detuvo a su suegro con 75 kg de droga y allanó la casa de la pareja del jugador. El volante aclaró que no es investigado y evalúa acciones legales.
- El jugador busca resguardar su imagen ante difamaciones mientras se enfoca en la recuperación de su lesión para regresar a las canchas con la camiseta de Boca.
Carlos Palacios salió al cruce de las versiones que lo vinculaban con una causa por narcotráfico que tiene como principal imputado a su suegro, Sebastián Soto Guerra. A través de un comunicado difundido por su entorno, el mediocampista de Boca aseguró que no tiene ningún tipo de relación con la investigación que lleva adelante la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y afirmó que su nombre no figura en el expediente judicial.
El pronunciamiento llegó luego de que trascendieran distintas informaciones que relacionaban al futbolista con el operativo realizado por las autoridades chilenas, en el que fue detenido Soto Guerra, señalado como uno de los presuntos líderes de una organización dedicada al tráfico de drogas.
El comunicado con el que Palacios respondió a las acusaciones
En el texto difundido por su representación, el jugador dejó en claro que no forma parte del procedimiento penal ni está siendo investigado por la Justicia chilena.
Según el comunicado, Carlos Palacios no figura en ninguna carpeta de investigación elaborada por la PDI, organismo encargado de llevar adelante la causa. Por ese motivo, su entorno remarcó que cualquier intento de vincularlo con el expediente carece de sustento.
Además, el futbolista se reservó el derecho de iniciar acciones legales por injurias, calumnias y difamación contra quienes difundieron versiones que lo involucraban en el caso sin pruebas.
La investigación tiene como principal acusado a Sebastián Soto Guerra, suegro del volante de Boca. El hombre fue detenido tras un operativo en el que las autoridades secuestraron 75 kilos de pasta base y lo identificaron descargando la droga en un inmueble ubicado en la comuna de La Florida, en Chile.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, Soto Guerra sería uno de los presuntos líderes de "Los Pájaros de la Legua", una organización criminal dedicada al narcotráfico. Actualmente permanece en prisión preventiva en Peñaflor mientras avanza la investigación.
En el marco del mismo procedimiento también fue allanada una propiedad perteneciente a Alexia Catalina, hija del detenido y pareja de Palacios. En ese domicilio, según informaron las autoridades, fueron incautados alrededor de 70 kilos de estupefacientes.
Mientras la causa continúa su curso en Chile, Palacios permanece en Argentina enfocado exclusivamente en su recuperación física. El mediocampista se rehabilita de una lesión en el aductor sufrida hace algunas semanas y trabaja para volver a estar disponible cuanto antes.
Desde su entorno insistieron en que ese es hoy el único objetivo del futbolista: regresar a las canchas y responder con su rendimiento a la confianza que Boca depositó en él. Aunque el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló inicialmente que no descartaba investigar a personas cercanas al principal imputado, hasta el momento Carlos Palacios no figura como imputado ni investigado dentro de la causa.