Carlos Palacios negó cualquier vínculo con la causa por narcotráfico de su suegro

Carlos Palacios salió al cruce de las versiones que lo vinculaban con una causa por narcotráfico que tiene como principal imputado a su suegro, Sebastián Soto Guerra. A través de un comunicado difundido por su entorno, el mediocampista de Boca aseguró que no tiene ningún tipo de relación con la investigación que lleva adelante la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y afirmó que su nombre no figura en el expediente judicial.