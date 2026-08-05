Una facultad tucumana abrió una diplomatura en estética y cuidado canino: cómo inscribirse

Resumen para apurados
- La Facultad de Agronomía de la UNT abrió en Tucumán la inscripción hasta el 18 de agosto a una diplomatura en estética canina para brindar formación profesional en higiene animal.
- El curso dura 8 meses con modalidad teórica-práctica de 150 horas en total. Está abierto a personas con secundario completo y no exige experiencia previa en veterinaria.
- La propuesta busca profesionalizar el sector e impulsar la inserción laboral o emprendimientos propios en veterinarias, peluquerías caninas y tiendas de mascotas.
Bañar, cepillar o cortar el pelo de un perro requiere mucho más que habilidad con una máquina o una tijera. También implica conocer técnicas de higiene, cuidados específicos y formas adecuadas de trabajar con cada animal.
Para quienes quieran aprender esta actividad, la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la UNT abrió una nueva diplomatura en estética canina. La propuesta comenzará este mes y entregará una certificación al finalizar la cursada.
Qué se aprenderá en la diplomatura
La capacitación tendrá una duración de ocho meses y una carga horaria total de 150 horas. El programa estará dividido en seis módulos y combinará contenidos teóricos con actividades prácticas.
Durante la cursada, los estudiantes aprenderán sobre higiene, bioseguridad, estilización, estética, bienestar y manejo animal. La estética canina incluye tareas como el baño, el cepillado, el secado, el corte y la estilización del pelo. Cada trabajo debe adaptarse al tamaño del perro, el tipo de pelaje y sus condiciones particulares.
Quiénes pueden inscribirse
La diplomatura está abierta a profesionales y estudiantes universitarios o terciarios de cualquier disciplina. También pueden anotarse personas que hayan terminado el secundario y estén interesadas en la temática.
No es necesario estudiar Veterinaria ni contar con experiencia previa en estética canina. Por eso, la propuesta puede servir como una primera formación para quienes quieran comenzar a trabajar en el sector o desarrollar un emprendimiento propio.
La modalidad será mixta, teórica y práctica. Desde la facultad también señalaron que la capacitación tendrá cupos limitados.
Cómo inscribirse en la diplomatura
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de agosto. El formulario se encuentra en la página oficial de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria: www.faz.unt.edu.ar.
Para realizar consultas, las personas interesadas pueden escribir a diplomatura.groom.esteticacanina@gmail.com o a margarita.abraham@faz.unt.edu.ar.
Una posible salida laboral vinculada con las mascotas
La formación puede resultar útil para trabajar en veterinarias, peluquerías caninas, guarderías, tiendas dedicadas a mascotas o servicios a domicilio.
También brinda conocimientos para quienes ya realizan esta actividad de manera informal y buscan mejorar sus técnicas.