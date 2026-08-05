Una puerta al empleo tecnológico: cómo estudiar ciberseguridad con una beca de Google

Resumen para apurados
- Google ofrece becas en Argentina para un curso virtual de ciberseguridad de 170 horas, destinado a facilitar la inserción laboral en el sector tecnológico local.
- La formación se solicita mediante Potrero Digital para cursar en Coursera. Incluye herramientas como Linux, SQL y Python, y no exige conocimientos ni títulos previos.
- Los egresados podrán acceder a puestos iniciales como analistas de ciberseguridad o SOC, un campo de creciente demanda ante el aumento de actividades en entornos digitales.
Hoy casi todo pasa por internet: trabajamos, estudiamos, compramos, pagamos y guardamos información personal en plataformas digitales. Por eso, la ciberseguridad se convirtió en una de las áreas con mayor proyección dentro del mundo tecnológico.
Para quienes quieren conocer este campo y dar un primer paso, Google ofrece una capacitación virtual que permite aprender desde cero y acercarse a una de las profesiones consideradas entre las más importantes del futuro.
Cómo es el curso de ciberseguridad de Google
No hace falta saber programar ni tener experiencia previa en tecnología y el curso es completamente online. El recorrido incluye cerca de 170 horas de clases, actividades y ejercicios inspirados en situaciones que pueden aparecer dentro de una organización.
La capacitación también tiene herramientas utilizadas en puestos iniciales del sector. Algunas de ellas son Linux, SQL y Python, además de sistemas de gestión de eventos de seguridad, conocidos como SIEM, y programas para detectar intrusiones.
Durante la cursada se realizan trabajos que luego pueden incorporarse a un portfolio profesional.
Quiénes pueden solicitar una beca
La inscripción está habilitada para personas mayores de 13 años que vivan en Argentina. También es necesario contar con una computadora y conexión a internet.
Otro requisito es no disponer de los recursos económicos necesarios para pagar una capacitación similar. No existe una edad máxima para postularse ni se exige un título universitario o una formación técnica anterior.
Para solicitar la beca hay que ingresar al apartado de Google dentro del sitio oficial de Potrero Digital, seleccionar el Certificado Profesional de Ciberseguridad y completar el formulario con los datos requeridos. La organización evaluará la postulación y comunicará por correo electrónico si la persona fue seleccionada.
La beca permite acceder a Coursera durante un plazo determinado. Por ese motivo, aunque el ritmo es flexible, los contenidos deben completarse dentro del período informado por el programa.
Qué trabajos puede conseguir una persona que termina el curso
El certificado prepara para buscar puestos iniciales como analista de ciberseguridad, analista de un centro de operaciones de seguridad, también denominado SOC, o asistente en tareas de protección de redes, gestión de riesgos y respuesta frente a incidentes.
Estos profesionales suelen controlar sistemas, revisar alertas, detectar actividades inusuales y colaborar para evitar el acceso no autorizado a los datos de una organización.
Por eso, la propuesta permite acercarse a una especialidad tecnológica sin pagar la cursada, sin trasladarse y sin haber trabajado antes en el sector.