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El Gobierno nacional abrió la inscripción a un curso virtual de programación: cómo anotarse

La propuesta es virtual, asincrónica y no exige conocimientos previos. Para anotarse hay que ingresar con una cuenta de Mi Argentina y completar la matrícula antes del 17 de agosto.

FORMACIÓN. El curso permite aprender los conceptos básicos de programación y algoritmos.
FORMACIÓN. El curso permite aprender los conceptos básicos de programación y algoritmos. / FREEPIK
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional abrió la inscripción al curso virtual y gratuito "Algoritmos en Programación" hasta el 17 de agosto en Mi Argentina para introducir la lógica tecnológica.
  • La capacitación asincrónica dura 16 horas y se cursa del 11 de agosto al 21 de septiembre. Requiere cuenta en Mi Argentina y se aprueba con un examen final integrador.
  • El curso facilita el primer acercamiento a la tecnología y sirve de base para futuras capacitaciones en desarrollo web, análisis de datos e inteligencia artificial.
Resumen generado con IA

Entender cómo funciona un programa, aprender a organizar instrucciones y dar los primeros pasos en tecnología ya no requiere comenzar directamente con un lenguaje complejo. El Gobierno nacional abrió la inscripción a “Algoritmos en Programación”, un curso gratuito y virtual pensado para personas sin experiencia previa.

La capacitación comenzará el 11 de agosto y podrá completarse hasta el 21 de septiembre. Como la modalidad es asincrónica, no habrá clases en un horario fijo: cada participante podrá avanzar según su disponibilidad y combinar la cursada con el trabajo, la facultad u otras actividades.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de agosto y para ingresar solo será necesario contar con una cuenta activa en Mi Argentina.

Qué se aprende en el curso

La propuesta tiene una duración de 16 horas y presenta los conceptos básicos necesarios para comprender la lógica de la programación.

INSCRIPCIÓN. Para anotarse hay que ingresar con una cuenta de Mi Argentina antes del 17 de agosto. INSCRIPCIÓN. Para anotarse hay que ingresar con una cuenta de Mi Argentina antes del 17 de agosto. / CAPTURA DE PANTALLA

Comienza con una introducción a esta disciplina y continúa con el funcionamiento de los algoritmos, es decir, las instrucciones ordenadas que permiten resolver un problema o completar una tarea. También explica cómo se diseñan y qué relación tienen con los diferentes lenguajes utilizados para crear programas, aplicaciones y sistemas.

No es una formación destinada a convertir al participante en desarrollador, sino de un primer acercamiento para saber si quiere continuar capacitándose en áreas como desarrollo web, análisis de datos, automatización o inteligencia artificial.

Para obtener el certificado de aprobación, se debe completar una actividad final integradora y alcanzar una calificación mínima de seis puntos.

INSCRIPCIÓN. Para anotarse hay que ingresar con una cuenta de Mi Argentina antes del 17 de agosto. INSCRIPCIÓN. Para anotarse hay que ingresar con una cuenta de Mi Argentina antes del 17 de agosto. / CAPTURA DE PANTALLA

Quiénes pueden anotarse

El curso está dirigido a personas interesadas en acercarse al mundo tecnológico, sin importar si estudiaron una carrera relacionada o si ya tuvieron experiencias anteriores con programación.

Puede ser útil para estudiantes que buscan explorar una posible salida laboral, trabajadores que necesitan incorporar herramientas digitales o personas que quieren entender mejor los procesos detrás de las aplicaciones y plataformas que utilizan todos los días.

Al ser gratuito y autoasistido, tampoco exige trasladarse ni conectarse a encuentros en vivo.

Cómo realizar la inscripción

Para anotarse hay que ingresar a la página oficial del curso (www.argentina.gob.ar) y seleccionar el botón “Inscribirse”. Luego será necesario iniciar sesión con el CUIL y la contraseña de Mi Argentina.

Dentro de la plataforma, el último paso es seleccionar la opción “Matricularme”. Una vez finalizadas las actividades y aprobada la evaluación correspondiente, el certificado podrá descargarse desde el mismo espacio virtual.

También hay una propuesta sobre ciudadanía digital

Dentro de la misma plataforma está disponible el curso Ciudadanía Digital, una capacitación más breve, de aproximadamente 10 horas, centrada en los derechos, las responsabilidades y el bienestar dentro de internet.

La propuesta analiza cómo participar de manera crítica y responsable en los entornos digitales, considerados también espacios públicos. Puede servir como complemento, aunque el curso de programación ofrece una orientación más técnica y vinculada con futuros trayectos de formación.

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