Arrancó en el fútbol del CEF 18, eligió el rugby y hoy es una pieza clave en Tarucas

Quedaba menos de un minuto en el reloj. Eran segundos para que se cumpliesen los 80 reglamentarios. Nada. Tarucasya tenía el partido en el bolsillo: había mostrado una superioridad clara en el pack y había sido más que Selknam durante gran parte de la noche. Pero Thiago Sbrocco quería más. Su sed de victoria era gigantesca y necesitaba darle un cierre distinto a la historia. Como si el destino lo hubiese escrito así, tomó la ovalada cerca de mitad de cancha, metió un cambio de paso y quebró la línea defensiva chilena. Mientras corría, sonreía. Y cuando pisó el ingoal, se zambulló para sentenciar la función en “La Caldera del Parque”. Máximo Ledesma acertó la conversión y decretó el 41-13 para un debut soñado. Pero ni Tarucas ni Sbrocco están conformes. Saben que ese fue apenas el primer peldaño de una escalera larga, empinada y traicionera. Y que ahora llega una prueba diferente. Mañana, desde las 20, en el estadio Charrúa de Montevideo, el equipo del NOA enfrentará a Peñarol en un duelo que puede marcar tendencia en el Súper Rugby Américas.