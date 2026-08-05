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Martín Palermo está a un paso de regresar como entrenador de Platense

El "Titán" alcanzó un acuerdo de palabra con la dirigencia del "Calamar" y volverá a dirigir al club tras su exitoso ciclo de 2023. Tendrá como gran objetivo los octavos de final de la Copa Libertadores.

Martín Palermo podría regresar a Platense.
Martín Palermo podría regresar a Platense.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Martín Palermo acordó verbalmente su retorno como DT de Platense en Vicente López, tras la salida de Walter Zunino, para encarar los próximos desafíos deportivos.
  • La dirigencia apostó por Palermo tras la salida de Zunino. En su primer ciclo en 2023, el entrenador lideró al equipo hasta la final de la Copa de la Liga Profesional.
  • Su inmediato objetivo será dirigir los octavos de final de la Copa Libertadores y consolidar el rendimiento del plantel en el ámbito del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

Martín Palermo está muy cerca de convertirse nuevamente en entrenador de Platense. El histórico goleador de Boca alcanzó un acuerdo de palabra con la dirigencia del "Calamar" y solo restan detalles para oficializar su regreso al banco de suplentes, en lo que será su segunda etapa al frente de la institución de Vicente López.

La decisión de la dirigencia llega luego de la salida de Walter Zunino y apuesta nuevamente por un entrenador que dejó una muy buena imagen durante su primer ciclo. Si no surgen inconvenientes de último momento, el "Titán" será presentado en los próximos días y comenzará de inmediato su trabajo con el plantel profesional.

Un regreso con grandes expectativas

El retorno de Palermo genera ilusión entre los hinchas de Platense, principalmente por el recuerdo que dejó su primera experiencia como entrenador del club durante 2023.

En aquella temporada, el exdelantero condujo al "Calamar" a una de las campañas más importantes de su historia reciente al clasificar al equipo a la final de la Copa de la Liga. Aunque el sueño del título terminó con una derrota frente a Rosario Central, el rendimiento del conjunto de Vicente López fue ampliamente valorado y consolidó la figura del entrenador.

Ese antecedente fue determinante para que la dirigencia volviera a apostar por Palermo en un momento clave de la temporada, con el objetivo de recuperar el protagonismo y afrontar los desafíos deportivos que se vienen.

El nuevo ciclo comenzará con poco margen de preparación. Apenas asuma, el entrenador deberá enfocarse en uno de los compromisos más importantes de la historia reciente del club: los octavos de final de la Copa Libertadores.

La participación en el máximo torneo continental representa una oportunidad histórica para Platense, que buscará seguir haciendo historia de la mano de un entrenador que ya conoce la institución y que supo potenciar al equipo en su anterior paso.

Más allá del desafío internacional, Palermo también tendrá la misión de consolidar el funcionamiento del equipo en el ámbito local y devolverle la competitividad que mostró durante su primera gestión.

Si bien todavía resta la confirmación oficial, todo indica que el acuerdo entre las partes ya está encaminado y que el regreso del "Titán" será cuestión de tiempo. De concretarse, Platense volverá a tener en el banco a uno de los entrenadores más identificados con su crecimiento reciente, con la expectativa de repetir los buenos resultados obtenidos en su anterior etapa y afrontar con ilusión un semestre que puede quedar marcado en la historia del club.

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