Martín Palermo está a un paso de regresar como entrenador de Platense

Si bien todavía resta la confirmación oficial, todo indica que el acuerdo entre las partes ya está encaminado y que el regreso del "Titán" será cuestión de tiempo. De concretarse, Platense volverá a tener en el banco a uno de los entrenadores más identificados con su crecimiento reciente, con la expectativa de repetir los buenos resultados obtenidos en su anterior etapa y afrontar con ilusión un semestre que puede quedar marcado en la historia del club.