Martín Palermo recordó cuando estuvo a punto de jugar en San Martín de Tucumán

Uno de los mitos más famosos del fútbol tucumano volvió a cobrar vida. El "Titán" reveló detalles inéditos de aquel junio de 1995, cuando estuvo a una firma de cambiar el destino y llegar a La Ciudadela antes de convertirse en leyenda.

RECUERDOS. Martín Palermo y su única foto con ropa de San Martín. RECUERDOS. Martín Palermo y su única foto con ropa de San Martín.
Hace 1 Hs

En el mundo San Martín de Tucumán existe una historia que se cuenta casi como una leyenda: el día que un joven y todavía desconocido Martín Palermo se puso la indumentaria de entrenamiento del "Santo". Lo que durante décadas fueron retazos de anécdotas, hoy cobró una claridad absoluta en la voz de su protagonista. En una charla mano a mano con Juan Pablo Varsky, el máximo goleador histórico de Boca Juniors desmenuzó aquel episodio que pudo haber cambiado la cronología del fútbol argentino.

El contexto situaba a un Palermo de 21 años en un Estudiantes de La Plata que acababa de lograr el ascenso a Primera. Sin embargo, el optimismo del club no coincidía con el personal. Según relató el propio Martín, sentía que no tenía los minutos que deseaba en el Nacional B y, con el salto de categoría, supuso que sus chances de ser titular serían aún más escasas.

Ante ese panorama, su representante le acercó una propuesta que hoy suena a fantasía: una prueba en San Martín de Tucumán. Decidido a buscar su lugar, el delantero recordó que él mismo se costeó los pasajes para viajar al Jardín de la República. "Llegué al complejo para entrenar y me fue bien", explicó, detallando que el campeonato estaba a punto de iniciar y el libro de pases cerraba ese mismo viernes.

La parte más curiosa del relato —y la que explica por qué el "Titán" nunca debutó con la roja y blanca— ocurrió en las oficinas de la calle Viamonte. La dirigencia tucumana le indicó que viajara a Buenos Aires para encontrarse con el presidente del club en la AFA y sellar el vínculo. Sin embargo, tras horas de espera, el dirigente nunca apareció.

Con una sonrisa, Palermo rememoró la ironía de aquella situación: mientras él regresaba a La Plata con las manos vacías tras el desplante, los diarios del día siguiente ya lo incluían en la formación para el debut. "Al otro día en los diarios yo aparecía en la formación, pero nunca llegué a firmar", confesó entre risas. Pese al final trunco, el ex goleador calificó aquello como una "linda experiencia" que lo obligó a reincorporarse a Estudiantes, iniciando así, por un giro del destino, el camino que lo llevaría a la cima del mundo.

