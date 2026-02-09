Martín Palermo recordó cuando estuvo a punto de jugar en San Martín de Tucumán

Con una sonrisa, Palermo rememoró la ironía de aquella situación: mientras él regresaba a La Plata con las manos vacías tras el desplante, los diarios del día siguiente ya lo incluían en la formación para el debut. "Al otro día en los diarios yo aparecía en la formación, pero nunca llegué a firmar", confesó entre risas. Pese al final trunco, el ex goleador calificó aquello como una "linda experiencia" que lo obligó a reincorporarse a Estudiantes, iniciando así, por un giro del destino, el camino que lo llevaría a la cima del mundo.