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La reacción de Antonela Roccuzzo a un posteo de Georgina Rodríguez por las críticas a su cuerpo

La esposa de Messi respaldó a la pareja de Cristiano Ronaldo con un comentario en redes sociales luego de su emotivo descargo.

APOYO. Antonela Roccuzzo respaldó en redes a Georgina Rodríguez tras su descargo por las críticas que recibió sobre su cuerpo.
APOYO. Antonela Roccuzzo respaldó en redes a Georgina Rodríguez tras su descargo por las críticas que recibió sobre su cuerpo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Antonela Roccuzzo respaldó a Georgina Rodríguez en Instagram tras un descargo donde la pareja de Cristiano Ronaldo respondió a las críticas hacia su cuerpo tras ser madre.
  • Rodríguez cuestionó los estándares de belleza y reveló el apoyo de Ronaldo. Roccuzzo reaccionó con emojis de aplausos, gesto que se viralizó por la rivalidad de sus parejas.
  • El hecho visibiliza la solidaridad entre mujeres públicas contra el escrutinio físico en redes y supera la histórica competencia deportiva entre Messi y Cristiano Ronaldo.
Resumen generado con IA

En los últimos años, las redes sociales se transformaron en un espacio donde las figuras públicas conviven con elogios, pero también con fuertes críticas. En ese contexto, Georgina Rodríguez publicó un extenso mensaje para responder a quienes cuestionaron su aspecto físico y recibió el respaldo de Antonela Roccuzzo.

La pareja de Cristiano Ronaldo compartió una reflexión en Instagram en la que habló de los cambios que experimentó su cuerpo tras convertirse en madre y cuestionó los estándares de belleza impuestos en las redes sociales. "Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", escribió.

Rodríguez también reveló que mantuvo una conversación con Cristiano luego de leer los comentarios negativos. Según contó, el futbolista le recordó que su valor no depende de su imagen, sino de la persona que es, un mensaje que la ayudó a recuperar la confianza en medio de la polémica.

El apoyo de Antonela

Entre las miles de reacciones que recibió la publicación apareció la de Roccuzzo, quien dejó varios emojis de aplausos como muestra de apoyo. El gesto rápidamente llamó la atención de los usuarios, ya que ambas suelen intercambiar mensajes en redes pese a la histórica rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La publicación de Georgina se viralizó y recibió miles de mensajes de respaldo. En su descargo, la empresaria aseguró que entrena por bienestar y salud, reivindicó sus curvas y sostuvo que el verdadero éxito consiste en vivir en paz, rodeada de su familia y sin depender de los estándares físicos impuestos por los demás.

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