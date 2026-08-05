La reacción de Antonela Roccuzzo a un posteo de Georgina Rodríguez por las críticas a su cuerpo

La pareja de Cristiano Ronaldo compartió una reflexión en Instagram en la que habló de los cambios que experimentó su cuerpo tras convertirse en madre y cuestionó los estándares de belleza impuestos en las redes sociales. "Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", escribió.