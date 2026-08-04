Enner Valencia está a un paso de Boca: por qué Arruabarrena lo eligió como refuerzo
El delantero ecuatoriano, máximo goleador histórico de su selección, quedó muy cerca de convertirse en el cuarto refuerzo del "Xeneize". La lesión de Adam Bareiro aceleró la negociación y solo restan definir el salario y la duración del contrato.
Resumen para apurados
- Boca Juniors acelera negociaciones para fichar al delantero ecuatoriano Enner Valencia como libre, tras la lesión de Adam Bareiro que alteró los planes del club.
- El atacante de 36 años quedó libre de Pachuca. La hernia de disco de Bareiro obligó al DT Arruabarrena a buscar un goleador con el pase en su poder.
- Se prevé cerrar su contrato esta semana para sumarlo a los octavos de la Copa Sudamericana. El club confía en que su vasta trayectoria sume jerarquía al plantel.
Boca está muy cerca de cerrar a su cuarto refuerzo del mercado de pases. Después de acelerar las negociaciones en las últimas horas, la dirigencia "xeneize" confía en llegar a un acuerdo con Enner Valencia, quien quedó libre de Pachuca y podría transformarse en la nueva alternativa ofensiva para Rodolfo Arruabarrena.
Las conversaciones avanzaron de manera positiva y, según trascendió, únicamente restan resolver dos aspectos para sellar la operación: el salario del delantero ecuatoriano y la duración del vínculo. En el club son optimistas y esperan cerrar la incorporación antes del fin de semana para que el atacante pueda comenzar a trabajar cuanto antes con el plantel.
La intención del cuerpo técnico es que Valencia llegue en condiciones de ser una opción para la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta, uno de los grandes objetivos de Boca en el segundo semestre.
La lesión de Bareiro cambió los planes
La búsqueda de un centrodelantero tomó fuerza a partir de la lesión de Adam Bareiro. El paraguayo padece una hernia de disco que, por el momento, no será tratada con una intervención quirúrgica, aunque todavía no existe una fecha definida para su regreso a las canchas.
Ese panorama obligó a Boca a salir nuevamente al mercado. Si bien aparecieron nombres como Luciano Gondou, Lucas Passerini e incluso el de "Chimy" Ávila, la posibilidad de incorporar a un futbolista libre terminó inclinando la balanza a favor de Valencia.
El experimentado atacante, de 36 años, convenció tanto a la dirigencia como a Arruabarrena por su trayectoria, su experiencia internacional y su capacidad para asumir rápidamente un rol protagónico dentro del equipo.
Además, el hecho de tener el pase en su poder facilitó una negociación que resultaba mucho más accesible desde el aspecto económico que otras alternativas evaluadas por el Consejo de Fútbol.
Valencia llega respaldado por una carrera de primer nivel. Es el máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, con 49 tantos, y pasó por clubes importantes como Tigres de México, Fenerbahce de Turquía e Internacional de Porto Alegre.
En su última temporada con Pachuca disputó 22 partidos y convirtió ocho goles, mientras que a lo largo de su carrera acumula 236 tantos en 699 encuentros oficiales. Más allá de que su último Mundial no fue el esperado, los informes físicos que manejan en Boca indican que el delantero se encuentra en condiciones de competir al máximo nivel.
Curiosamente, hace apenas unos días Valencia estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Talleres de Córdoba. Sin embargo, aquella negociación se cayó y abrió la puerta para que Boca avanzara con decisión. Ahora, si las últimas diferencias contractuales se resuelven, el ecuatoriano se pondrá la camiseta azul y oro para afrontar uno de los desafíos más importantes de su extensa trayectoria.