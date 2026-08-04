Enner Valencia está a un paso de Boca: por qué Arruabarrena lo eligió como refuerzo

Curiosamente, hace apenas unos días Valencia estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Talleres de Córdoba. Sin embargo, aquella negociación se cayó y abrió la puerta para que Boca avanzara con decisión. Ahora, si las últimas diferencias contractuales se resuelven, el ecuatoriano se pondrá la camiseta azul y oro para afrontar uno de los desafíos más importantes de su extensa trayectoria.